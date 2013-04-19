中国经济：二季度增速料缓慢回升至约8%，务必稳住货币--国家信息中心

路透北京4月19日 - 中国一季度经济成长率意外再降至7.7%。国家信息中心经济预测部主任祝宝良认为，下一步经济增长是缓慢复苏、是“弱复苏”，二季度增速估约8%，三季度料在8.1-8.2%。

他周五在中国国际经济交流中心“经济每月谈”论坛上指出，现在的经济复苏是补库存带动的小幅提升，核心问题是如何把经济自主性增长动力带动起来；短期政策讲要“宽财政、稳货币”，货币一定要稳住，否则资金就会流入房地产。

“这个复苏是弱的，但复苏过程中有活动，”祝宝良称，“预示着二三季度经济增长要快一些，还是上升的趋势，只是上升的过程当中有波动。”

他认为目前中国潜在经济增速可能在8.5%左右，8%的增速是完全可以接受的，而7.7%增速和中国潜在竞争能力基本匹配，只是略弱一些。

祝宝良指出，经济增速“弱”主要反应在工业部门，工业品出厂价格还在下跌，产能过剩还是比较大，如果这些产能发挥出来，中国经济增长还可以再高一些。

他认为中国现在尤其要考虑怎么解决过剩产能、淘汰落后产能的问题，因为很多产能过剩行业基本上都是垄断竞争行业，是企业在背后推动，问题非常麻烦。而且像中国这么严重的产能过剩国外没有发生过，对于这种由于市场结构造成的垄断竞争，现有的产能过剩调控政策可能不管用。

“短期的很多经济问题并不是周期问题，更多是结构性问题，这些结构性问题要通过改革来解决，”他说，“仅仅靠现在扩张货币、扩张财政政策是不管用的，或者说这个政策空间的作用越来越小了。”

**稳货币才能稳楼市和物价**

中国一季度经济增速意外疲弱，但外贸数据却异常亮丽，引发对跨境资金流入导致外贸虚增的质疑。再加上今年前两个月新增外汇占款已经高达万亿元人民币，亦暗示大量资金在流入中国。这些都给中国央行的流动性管理带来挑战。

“即使有这个挑战，也要稳住货币，如果不稳住这个钱就到房地产去了，”祝宝良称，短期内大量热钱流入导致央行没有办法收回来，倘若一季度货币供应量控制在14%以内，可能国五条就没有必要出了。

中国人民银行数据显示，3月末中国（广义货币）M2余额同比增长15.7%，分别比上月末和上年末高0.5个和1.9个百分点。此外，3月人民币贷款及社会融资规模双双高增长，新增贷款破万亿，社会融资规模则平单月新高。

祝宝良还担心禽流感引起的食品价格上升以及猪肉价格有可能在今年年底上涨，要关注这对通胀以及猪肉价格上升对工资成本的拉动效应，所以还是要“稳货币”。

“必须尊重猪肉三年到四年的周期，就是大概20个月涨、20个月跌，2011年9月的这一轮猪肉价格下跌，如果有18个月左右就到今年年底猪肉价格上升，”他说，“政府能做的就是通过库存的调整来适当解决。”