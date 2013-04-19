更新版 -中国证券：证监会称不允许代持，基金专项核查将重点关注利益输送

* 坚决不允许代持，将密切关注邹昱事件

* 基金专项核查将重点关注利益输送问题

* 下调证券公司缴纳保护基金比例 (增加更多内容和背景)

路透北京/上海4月19日 - 近日中国债市代持等灰色操作逐渐曝光，中国证监会周五表态坚决不允许代持行为，将在基金公司的专项核查中重点关注利益输送和内幕交易问题。证监会同时宣布下调证券公司缴纳保护基金比例。

证监会新闻发言人并在例行新闻会上表示，对于万家基金管理公司固定收益部总监邹昱涉嫌违规，证监会将密切关注事件进展，并在近期专项检查中予以重点核查，对检查中发现的问题一经核实将予以严肃处理，依法追究当事人法律责任。

“证监会对代持这种行为一直旗帜鲜明，坚决不允许的，无论是做权益性的还是债券类的都是不允许的，这种行为是利益输送行为”，证监会相关负责人称。

他并表示，下一步证监会将对上述问题更加重视，并要求基金公司要针对证监会的制度做进一步落实完善。

日前万家基金公告称，原固定收益部投资总监邹昱因个人行为正被公安部门调查。据媒体报导，邹昱或涉嫌债券代持及利益输送。此外，中信证券亦称固定收益部董事总经理杨辉因个人原因接受相关调查，未涉及公司。

所谓“代持养券”，一般操作是指投资机构以现券方式卖出债券后，跟交易对手签订协议，在将来某一时点以接近当初成本价重新买回该笔债券。以买回债券的期限进行划分，期限较短的称为“代持”，不断滚动续作、期限长达数月甚至数年的称为“养券”。

根据基金管理相关规定，基金在银行间债市债券正回购的资金余额占资产净值的比例是有限制的。但为了实现更高收益，一些从业者会选择通过代持的方式绕过此规定。

由于代持等利益输送问题亦涉及银行间市场，上述相关负责人在被问及是否将会与其他监管机构进行沟通时称，“下一步工作中会跟相关机构作进一步沟通协作，共同关注一些问题”。

同时，针对今年3月份证监会向基金公司下发的2013年度基金公司现场检查方案，上述发言人表示，目前各基金公司已完成前期自查，下一步证监会将对公司自查情况进行抽查。

另外，针对南方基金在南方沪深300ETF投资中存在未能履行勤勉尽责、合规及风险管理制度未能覆盖ETF基金管理环节的问题，证监会决定对南方基金责令整改三个月，暂停审核所有新产品和新业务的申请，并对相关基金经理等人进行处罚等。

**下调证券公司缴纳保护基金比例**

为支持行业创新发展，减轻证券公司经营成本，证监会亦宣布下调证券公司缴纳证券投资者保护基金比例。

中国证券投资者保护基金有限公司有关负责人在上述新闻会上表示，根据测算数据，采用补充规定缴纳政策，与2011年相比，证券公司缴纳的保护基金总额下降比例将超过40%。

此前，证监会已于2012年实际下调了各证券公司缴纳保护基金比例，降幅为50%或30%。补充规定在总结近年来保护基金收缴经验的基础上，进一步完善了保护基金收缴机制，这也是证监会首次对外公布证券公司缴纳保护基金比例标准。

补充规定明确，保护基金规模在200亿元以上时，4大类10个级别的证券公司将分别按照营业收入的0.5%、0.75%、1%、1.5%、1.75%、2%、2.5%、2.75%、3%、3.5%的比例缴纳保护基金。