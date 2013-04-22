重温稿-台湾货币市场：短率勉强持平上日，下周资金浮滥预期或拖累国库券标售

* 短率仍持于谷底

* 下周央行存单到期逾2兆台币

* 国库券标售或造成外银抢券

记者 林妙容

路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周五持于近期谷底。市场人士指出，银行端超额准备持续累积，离4,000亿台币距离已经不远，央行仍迟未释出回收流动性讯号，今日市场利率只能在底部游走，没有太多变化空间。

展望下周，市场人士指出央行存单总到期量一举超越2兆台币大关，在预期央行冲销力道平稳的情况下，将为下周二标售的91天期国库券带来压力。由于短钱充斥，加上申购央行存单不利，令外资银行压力尤重，如果造成外银抢标，久未标售的91天期国库券可能创下两年多以来的同天期低位。

〞现在短钱都没有去处，我觉得能标到0.5%就已经不错。〞一位外资银行资金调度人士说。

2011年1月以来，财政部屡次标售的91天期国库券，除当年1月7日决标贴现率为0.411%以外，其余各期贴现率均在0.6%以上。但上月底标售的364天期国库券决标贴现率仅有0.629%，也为下周的标售投下阴影。

此外，银行资金调度人士也指出，央行的隔夜代收本周以来均不积极，常在午后甚至盘末才开出回收额度，银行只能事先排队但求盘末能降低当日超额水位，但隔天资金重回帐上又得一番去化资金的苦战。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，同上日。今日区间在0.295-0.40%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.37-0.43%，亦同于上日。

**短票利率持平**

在短票市场方面，票券商原预期周五发票量能较平常走高，但今日发票量只有平平，银行仍需去化资金，利率水位难以变动。

〞现在都是到期续作为主，新票来源很少。〞一大型票券商资金调度人士说。

上述交易员并指出，近来与银行端承作的量也下降，主要以民间法人客户为主，实在是因为票量低迷，无多余票券惠及银行客户。他并预料下周短票利率将持平本周水位，以0.70%为主，少量成交在0.69%及0.71%。

票券商与银行承作月内到期短票主要成交在0.69%，30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。法人端30天短票利率约在0.70-0.71%，与上日相同。

台湾央行今日共发行3,544亿台币存单，若相较存单到期金额期3,653.15亿，存单发行余额减109.15亿。

下周存单到期总数为2兆1,119.5亿台币，分别为周一7,173亿、周二1,507亿、周三7,034.65亿、周四3,883.85亿及周五1,521亿。下周三并同时有一期国库券到期及一期国库券发行，金额同为300亿台币；周五则有20年公债发行，金额300亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为282亿台币；累计至周日超额准备为4,530亿台币，加计前期1%的超额准备为5,045亿台币。

**公债附买回利率持稳低位**

公债与公司债附买回(RP)成交利率持稳低位。交易员认为，目前整体市场资金偏滥，而公司债券源有限，成交多以到期续作为主，因此部分客户以较低利率抢券，令公司债RP利率区间低位略往下探，公债RP利率则持平既有区间。

交易人士指出，银行、投信端资金偏多待有效去化，找券需求增强，带动议价空间加大，少数客户渐接受公司债RP利率下探0.75-0.76%。展望下周若交割因子未能消化资金需求的话，不排除公司债RP利率交投将向区间低位靠拢。

“现在资金多，找券需求很强。”一大型证券商调度人士说。

一大型票券商交易员也称，目前货币市场资金偏滥，下周考虑慢慢修正公司债RP利率，一个月天期公司债RP利率下周有可能跌破0.7%的整数关卡。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，少数成交在0.75-0.76%，区间低位略往下探。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.63%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.7%。