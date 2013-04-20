上海车展：长安汽车力争今年自主品牌轿车销量倍增--董事长

韩国个股：现代和起亚今年在华销量或远逊目标，因中韩政治争端--报导
路透首尔4月14日 - 韩国媒体Aju Business Daily援引一位企业高管称，受政治紧张局势影响，现代汽车和起亚汽车预计他们今年在中国的汽车销量很难达到100万辆，该数据仅为两家车商最初销售目标的一半左右。
路透上海4月20日 - 中国重庆长安汽车股份有限公司 董事长徐留平周六表示，长安自主品牌轿车销售处于良好增长态势，公司力争今年销量同比倍增。
他在出席上海车展间隙对路透表示，“(今年自主品牌轿车销量)怎么也得翻个一番吧，去年是20多万辆。”
长安汽车今年一季度汽车销量为55.2万辆，同比增长23.8%；其中自主品牌轿车累计销量为10.33万辆，同比增75%。
本次上海车展长安汽车推出五款首发车型，包括两厢车致尚XT、SUV概念车CS95、逸动混合动力车型等。
长安汽车A股周五收报10.99元人民币，过去一个月上涨28.99%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透首尔4月14日 - 韩国媒体Aju Business Daily援引一位企业高管称，受政治紧张局势影响，现代汽车和起亚汽车预计他们今年在中国的汽车销量很难达到100万辆，该数据仅为两家车商最初销售目标的一半左右。
路透台北4月14日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘止跌反弹。交易员表示，美债殖利率虽持续走低，但下周二就要标债，且经近日殖利率一路急挫后，因短线殖利率跌幅已大，早盘短多先行出场、获利了结，带动殖利率走扬。
梯瓦制药(Teva Pharmaceutical) 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选