上海车展：东风汽车公司首季销量83.52万辆，完成全年目标25.2%

韩国个股：现代和起亚今年在华销量或远逊目标，因中韩政治争端--报导
路透首尔4月14日 - 韩国媒体Aju Business Daily援引一位企业高管称，受政治紧张局势影响，现代汽车和起亚汽车预计他们今年在中国的汽车销量很难达到100万辆，该数据仅为两家车商最初销售目标的一半左右。
路透上海4月20日 - 中国东风汽车集团 母公司--东风汽车公司今年一季度汽车销量达83.52万辆，保持增长趋势，完成全年目标的25.2%。
东风汽车公司参加上海车展时提供的新闻稿显示，2013年东风汽车公司确立的主要经营目标为：实现汽车销量332万辆，主营业务收入稳中有升，利润率高于行业平均水平。
东风汽车2012年汽车销量为307.85万辆，乘用车销量为245.5万辆，同比增长5.42%；其中自主品牌乘用车销量突破50万辆，同比增27%。
在此次上海车展上，东风汽车公司共推出首发新车10款、上市新车4款。
中国汽车行业三大集团之一的东风汽车公司，旗下除了与韩国起亚汽车 的合资公司以外，大部分汽车资产已进入上市公司东风汽车集团；而东风汽车公司旗下的A股上市公司东风汽车股份有限公司 则主要承担新能源汽车的发展。
东风汽车的十二五(2011-2015年)规划中，将年产销的目标确定为500万辆，同时还确定了重点战略领域，包括自主品牌、合资事业、海外事业、新能源汽车、自主创新能力等。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透首尔4月14日 - 韩国媒体Aju Business Daily援引一位企业高管称，受政治紧张局势影响，现代汽车和起亚汽车预计他们今年在中国的汽车销量很难达到100万辆，该数据仅为两家车商最初销售目标的一半左右。
路透台北4月14日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘止跌反弹。交易员表示，美债殖利率虽持续走低，但下周二就要标债，且经近日殖利率一路急挫后，因短线殖利率跌幅已大，早盘短多先行出场、获利了结，带动殖利率走扬。
梯瓦制药(Teva Pharmaceutical) 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选