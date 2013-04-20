上海车展：东风汽车公司首季销量83.52万辆，完成全年目标25.2%

东风汽车公司参加上海车展时提供的新闻稿显示，2013年东风汽车公司确立的主要经营目标为：实现汽车销量332万辆，主营业务收入稳中有升，利润率高于行业平均水平。

中国汽车行业三大集团之一的东风汽车公司，旗下除了与韩国起亚汽车 的合资公司以外，大部分汽车资产已进入上市公司东风汽车集团；而东风汽车公司旗下的A股上市公司东风汽车股份有限公司 则主要承担新能源汽车的发展。