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亚洲 | 2013年 4月 20日 星期六 15:05 BJT

中国灾情：四川雅安发生7.0级地震，已造成56人死亡--新华

路透上海4月20日 - 新华社周六报导，中国四川省雅安市芦山县发生7.0级地震，震源深度13公里，截止目前，地震已造成56人死亡。

报导称，国务院总理李克强周六下午已前往四川雅安地震灾区，指导抗震救灾工作。

此外国家减灾委副主任、民政部副部长姜力率领由民政部、国家发改委、教育部、财政部、国土资源部、交通运输部、国家卫生计生委、地震局等八部门组成的工作组也已赶赴灾区。

报导还引述四川省地震局工程地震研究院院长周荣军表示，本次地震为独立地震，不是汶川地震的余震。

周荣军介绍说，与汶川地震一样，此次地震同样发生在龙门山断裂带，但此次地震震中在汶川地震余震区以外，两地距离较远，可以判定，此次地震不是汶川地震余震。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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