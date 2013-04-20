中国灾情：四川雅安发生7.0级地震，已造成56人死亡--新华

韩国个股：现代和起亚今年在华销量或远逊目标，因中韩政治争端--报导

路透首尔4月14日 - 韩国媒体Aju Business Daily援引一位企业高管称，受政治紧张局势影响，现代汽车和起亚汽车预计他们今年在中国的汽车销量很难达到100万辆，该数据仅为两家车商最初销售目标的一半左右。