中国基金：易方达称暂停基金经理马喜德职务，因其已被公诉并经法院开庭审理

路透上海4月20日 - 近日中国银行间债市曝出的违规代持养券以及不规范丙类户等问题仍在继续发酵。易方达基金管理有限公司最新发布公告称，公司基金经理马喜德因其个人行为已被公诉并经法院开庭审理，处于取保候审阶段；鉴于上述情况，公司决定暂停马喜德基金经理职务。

公告指出，公司获悉马喜德问题的相关报道后，立刻进行了初步核实，截止目前，尚未接到相关部门对马喜德问题的任何法律文件或通知。

此前有媒体报导，在2008年3月-12月期间，马喜德和同伙串通配合，涉嫌挪用银行、任职公司的35亿元人民币资金购买债券，共牟利4,900万元。今年3月11日，因涉嫌职务侵占罪被湖南省宁乡县检察院提起公诉。

报导指出，马喜德被指控“先后操纵200余次债券买卖，将原本应属于银行、易方达等公司的债券利益输送给了其同伙公司，数额巨大，应以职务侵占罪追究刑事责任。”在案发时，马喜德便主动自首，并退还了2,000多万元的获利，后被取保候审。

易方达表示，从4月20日起由王晓晨、石大怿代为履行易方达货币市场基金、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理职责，由胡剑、刘琦代为履行易方达纯债债券型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理职责。

公告并称，公司经营和基金投资运作正常进行，未受到该事件的影响。公司旗下基金的申购赎回业务正常办理。