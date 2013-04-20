上海车展：华晨集团力争四年内营收倍增，筹划更多子公司上市--董事长

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透上海4月20日 - 华晨中国汽车控股 母公司--华晨集团董事长祁玉民周六表示，集团未来四年内营收规模力争由1,000亿元人民币倍增至2,000亿元，实现新的历史性跨越；同时公司亦在筹划更多子公司实现上市。
他在出席上海国际车展时表示，未来四年的经营目标是至2015年实现整车产销130万辆，发动机130万台，力争销售超过1,800亿元；2016年实现整车产销150万辆，发动机150万台，力争销售收入超过2,000亿元。
2012年华晨集团实现销售收入1,067亿元，同比增长21.9%；整车销售67.2万辆，同比增长18.5%，在国内汽车行业排名由上年的第八提升至第七位。今年集团力争完成产销75万辆的目标，一季度公司实现销售18.19万辆，同比增长37.43%。
祁玉民称，未来华晨将以汽车、资本、其他产业三箭齐发，轿车、客车、卡车、专用车四轮驱动为导向，努力将华晨建成跨地区、国际化的大型企业集团。
他还对路透表示，在新晨动力 3月在港上市后，公司正在筹划第五家、第六家子公司上市。但目前还不方便透露更多细节。
除新晨动力和华晨汽车控股外，华晨集团旗下还有金杯汽车 和申华控股 两家上市公司。其中华晨汽车控股是集团的上市旗舰，其主要营收和利润来自与德国宝马汽车 的合资公司。
此次上海车展，华晨汽车携旗下中华、金杯两大品牌13款整车和11台发动机参展，首次参展的中华H330、中华C3、中华H220、金杯新海狮等七款车型均为全球首发。
目前华晨汽车已形成B级车、A+级车、A级车和A0级车四大乘用车平台，以及H、H2和阁瑞新三大商用车平台。此次参展的新车H330和H220分别属于A级车和A0级车。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。