上海车展：北汽集团基于萨博平台的中高端自主品牌新车绅宝下月上市

韩国个股：现代和起亚今年在华销量或远逊目标，因中韩政治争端--报导
路透首尔4月14日 - 韩国媒体Aju Business Daily援引一位企业高管称，受政治紧张局势影响，现代汽车和起亚汽车预计他们今年在中国的汽车销量很难达到100万辆，该数据仅为两家车商最初销售目标的一半左右。
路透上海4月20日 - 中国第四大汽车集团--北京汽车集团有限公司周六在上海车展上宣布，集团基于萨博(SAAB)平台的中高端轿车绅宝将于5月11日上市销售，其自主品牌发展之路将加速。
此前北汽集团已推出北京汽车E系列及北汽威旺多款自主品牌汽车，但绅宝是北汽推向市场的第一款中高端轿车，将是公司国际化自主品牌战略的核心产品。
2009年北汽集团以2亿美元收购原属通用汽车 的萨博汽车旗下的相关知识产权后，发展中高级乘用车。而绅宝则源自萨博的技术平台，传承了曾被誉为“陆地飞行器”的萨博汽车在动力、安全、操控等方面的优质基因。
北汽集团已提出2015年产销超过300万辆，实现销售收入3,500亿元人民币，力争进入世界汽车业排名前15位。其中自主品牌乘用车产量要达到50-70万辆，加上旗下福田汽车 的自主品牌，全集团自主品牌销量占比将超过65%。
北汽集团去年累计销量达170万辆，同比增长10.3%；营收2,100亿元，利润170亿元。其与韩国现代汽车 、德国奔驰等国际汽车大厂均组建了乘用车合资企业。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透首尔4月14日 - 韩国媒体Aju Business Daily援引一位企业高管称，受政治紧张局势影响，现代汽车和起亚汽车预计他们今年在中国的汽车销量很难达到100万辆，该数据仅为两家车商最初销售目标的一半左右。
路透台北4月14日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘止跌反弹。交易员表示，美债殖利率虽持续走低，但下周二就要标债，且经近日殖利率一路急挫后，因短线殖利率跌幅已大，早盘短多先行出场、获利了结，带动殖利率走扬。
梯瓦制药(Teva Pharmaceutical) 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选