更新版 1-中国灾情：四川雅安地震遇难人数增至124人，3,000余人受伤--新华

(更新伤亡数据等)

路透上海4月20日 - 新华社最新消息称，周六稍早中国四川省雅安市芦山县发生的7.0级地震，截至北京时间18:16，死亡人数已达124人，3,000余人受伤，具体伤亡人数还在进一步统计中。

是次雅安地震震源深度13公里。此前国务院总理李克强下午已前往地震灾区，指导抗震救灾工作。目前，在灾区展开救援的解放军和武警部队已超过7,000人，部队正分头进入各受灾乡镇。

此外国家减灾委副主任、民政部副部长姜力率领由民政部、国家发改委、教育部、财政部、国土资源部、交通运输部、国家卫生计生委、地震局等八部门组成的工作组也已赶赴灾区。