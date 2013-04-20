更新版 1-中国灾情：四川雅安地震遇难人数增至124人，3,000余人受伤--新华

韩国个股：现代和起亚今年在华销量或远逊目标，因中韩政治争端--报导
路透首尔4月14日 - 韩国媒体Aju Business Daily援引一位企业高管称，受政治紧张局势影响，现代汽车和起亚汽车预计他们今年在中国的汽车销量很难达到100万辆，该数据仅为两家车商最初销售目标的一半左右。
(更新伤亡数据等)
路透上海4月20日 - 新华社最新消息称，周六稍早中国四川省雅安市芦山县发生的7.0级地震，截至北京时间18:16，死亡人数已达124人，3,000余人受伤，具体伤亡人数还在进一步统计中。
是次雅安地震震源深度13公里。此前国务院总理李克强下午已前往地震灾区，指导抗震救灾工作。目前，在灾区展开救援的解放军和武警部队已超过7,000人，部队正分头进入各受灾乡镇。
此外国家减灾委副主任、民政部副部长姜力率领由民政部、国家发改委、教育部、财政部、国土资源部、交通运输部、国家卫生计生委、地震局等八部门组成的工作组也已赶赴灾区。
稍早四川省地震局工程地震研究院院长周荣军表示，本次地震为独立地震，不是汶川地震的余震。据其介绍，与汶川地震一样，此次地震同样发生在龙门山断裂带，但此次地震震中在汶川地震余震区以外，两地距离较远，可以判定，此次地震不是汶川地震余震。(完) (发稿 边竞/李宏薇; 审校 张喜良)
路透首尔4月14日 - 韩国媒体Aju Business Daily援引一位企业高管称，受政治紧张局势影响，现代汽车和起亚汽车预计他们今年在中国的汽车销量很难达到100万辆，该数据仅为两家车商最初销售目标的一半左右。
路透台北4月14日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘止跌反弹。交易员表示，美债殖利率虽持续走低，但下周二就要标债，且经近日殖利率一路急挫后，因短线殖利率跌幅已大，早盘短多先行出场、获利了结，带动殖利率走扬。
梯瓦制药(Teva Pharmaceutical) 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选