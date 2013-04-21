《美股一周展望》财报季进入高峰，聚焦苹果表现

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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* 财报季进入高峰，三分之一道琼成份股未来一周将公布业绩
* 美国主要股指创今年以来最大单周跌势
* 苹果周二盘后公布财报
路透纽约4月19日 - 苹果股价或许已经较去年9月的高峰几近腰斩，但它仍然是市场热议的焦点。只不过这次谈论的是，苹果股价会跌到多低？
在美国股市下跌逾2%，创今年以来单周最大跌幅之后，正常情况应该会出现技术性反弹。但苹果的财报可以轻易扭转情势；苹果预定周二盘后公布财报。
“苹果再也不是那支股价700美元的个股，但它仍是主要股指的重量权值股，而且它仍是反映消费者情况的窗口，有点像是对现实状况的验证，”TEAM Financial资产管理投资组合经理James Dailey称。
美国一连串经济数据欠佳，加上IBM 等绩优股财报不如预期，令美股近期承压。
道琼工业指数本周共跌2.1%，标准普尔500指数下跌2.1%，Nasdaq指数挫低2.7%。
“下周的关键水位将是标准普尔500指数的1,540点，接近50日移动均线，”Lek证券的市场分析总监Andre Bakhos称。
他并指出，若跌落这个水位，将加重下看1,500点的下跌压力。
周五时，标准普尔500指数收在1,555.25点。
财报季进入高峰，根据104家已公布公司及对未公布公司的预估，汤森路透资料显示，目前预估标准普尔500指数成份股第一季获利增幅为2.2%，高于4月1日时预估的1.5%增幅。
在已公布财报的企业中，67.3%获利高于分析师预测，只有43.3%营收高于市场预估。第一季营收较上年同期成长幅度预估只有0.7%。
未来一周约有三分之一的标普500成份股及三分之一的道指成份股预定公布财报。
道指成份股中，卡特彼勒 周一公布，周二有杜邦 、联合技术 、及Travelers 。
波音 及宝洁(宝硷,P&G) 周三公布，周四有艾克森美孚 。周五有雪佛龙 。
**空头挫伤苹果**
苹果下周将面临股东的严厉质疑。苹果股价目前比去年9月的高峰下挫超过40%。
光是今年，苹果股价已下跌27%，以美股市场人士的定义而言，仍深陷熊市格局。
根据路透调查的分析师预估均值，苹果季度营收预料仅成长8%，将是多年来最差的季度增幅之一。
苹果每股盈余料下滑18%，因苹果市场占有率遭三星电子等强劲对手蚕食，压挤利润率。
“市场知道苹果不会交出亮丽数字。但值得观察股价如何反应，毕竟苹果股价在公布财报之前已经持续承压，”Dailey称。
苹果周四收盘跌破400美元，为2011年12月以来首见。苹果股价去年9月触及700美元以上的历史高位后，至今市值已缩水超过2,800亿美元。周五时，苹果股价收跌0.4%，报390.53美元。
但苹果目前历史市盈率(本益比)为9倍。路透调查的58位分析师中，45人给予苹果“强烈买进”或“买进”评级。
根据汤森路透Starmine资料，苹果内在价值--根据未来10年成长率得出的目标价--约为每股565美元。
**房屋销售及GDP数据**
未来一周公布的经济指标涵盖房市、制造业及第一季国内生产总值(GDP)初值。房市部分，周一公布3月成屋销售，周二公布新屋销售。路透调查预测3月成长及新屋销售都将略高于2月。
美国3月耐久财订单将在周三公布，市场预估继2月成长后，3月将出现下滑。
周四公布一周初请失业金人数，预估减少至35.1万人。
周五将公布第一季GDP初值。预估环比年率为增长3%，去年第四季为增长0.4%。
周五将公布汤森路透/密西根大学消费者信心指数4月终值。预估为73.0，高于初值的72.3。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
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