全球汇市：4月16日止当周投机客增持美元多仓和日圆空仓--CFTC

路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，并增持日圆空头仓位。

据路透计算，4月16日止当周，投机客持有的美元净多头仓位升至251.8亿美元，前一周为250亿美元。

日圆净空头仓位从之前一周的77,697口增至93,411口，受日本央行4月初宣布的大规模刺激措施影响。一些分析师称，与日本计划向经济注入的流动性规模相比，日圆空头仓位的增幅还算比较温和。

“今年最让人意外的，就是日圆空头仓位的增幅有多小，加上净流入日本的长期资产组合也强得令人惊讶，这说明是对冲相关的短期资本流动造成了日圆的疲势，”德意志银行驻纽约的G10外汇策略全球主管Alan Ruskin说。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

4月16日当周 4月9日当周

多头仓位 26,448 39,699

空头仓位 119,859 117,396

净仓位 -93,411 -77,697

欧元(125,000欧元为1口)

4月16日当周 4月9日当周

多头仓位 49,321 35,343

空头仓位 79,085 86,201

净仓位 -29,764 -50,858

英镑(62,500英镑为1口)

4月16日当周 4月9日当周

多头仓位 34,020 27,104

空头仓位 95,995 97,073

净仓位 -61,975 -69,969

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

4月16日当周 4月9日当周

多头仓位 14,954 6,570

空头仓位 18,207 16,584

净仓位 -3,253 -10,014

加元(100,000加元为1口)

4月16日当周 4月9日当周

多头仓位 26,003 24,056

空头仓位 101,916 95,189

净仓位 -75,913 -71,133

澳元(100,000澳元为1口)

4月16日当周 4月9日当周

多头仓位 98,834 117,540

空头仓位 45,659 39,661

净仓位 53,175 77,879

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

4月16日当周 4月9日当周

多头仓位 39,986 35,358

空头仓位 9,178 10,208

净仓位 30,808 25,150

(完)

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