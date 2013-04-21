英国评等：惠誉摘除英国AAA评等，撙节政策辩论增温

* 英国信用评等遭调降一个级距至AA+

* 政府称评等调降显示英国必须解决债务问题

路透伦敦4月21日 - 英国信用评等周五再次受到打击，遭惠誉调降，是第二家摘掉英国AAA评等的主要国际评等机构。

这项决定令英国保守党领导的联合政府颜面无光，撙节路线是否仍为正确作法的辩论将加温。现任政府2010年上台时，曾承诺将守住英国的评等。

惠誉将英国评等由AAA调降至AA+，理由为经济及财政前景弱化。但惠誉将英国评等展望恢复至“稳定”，消除了至少短期内进一步评等动作的威胁。

“英国消化更多负面经济及金融冲击的财政能力，已经不再符合‘AAA’评等水准，”惠誉新闻稿称。

虽然英镑应声下跌，但分析师表示，这项降级对债市或英国政府经济政策影响料有限。

“评等调降只说出了大家已经知道的事：财政整顿已经陷入停滞，成长前景低迷，”Berenberg Bank英国经济分析师Rob Wood称。

穆迪在2月率先调降英国评等，标准普尔已表示，至少有三分之一的机率跟进调降。

英国财政部表示，惠誉的决定，加强了英国减赤的必要性。

惠誉分析师David Riley向路透表示，若英国经济未能一如预期回温，或债务维持高位的时间比预期更久，英国评等可能会再次遭调降。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)