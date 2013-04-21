《全球经济焦点》IMF呼吁采取货币政策以外措施，重振全球经济信心

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 财经领袖警告不可过度依赖货币政策
* 中国称发达国家政策可能有负面影响
* IMFC重申将避免货币竞贬
* IMF将关注非传统政策的影响
路透华盛顿4月20日 - 全球财经高层官员周六指出，单靠货币政策不足以恢复对全球脆弱经济的信心，他们呼吁各国采取其他措施，重振经济成长及创造就业。
“我们必须果断行动以扶助可持续复苏及恢复全球经济韧性，”国际货币基金组织(IMF)的国际货币与金融委员会(IMFC)在春季会议闭幕时指出。
IMFC公报称，在经济复苏速度不均且疲软之际，主要国家的央行应继续宽松货币政策。
但IMFC指出，不能指望光靠宽松货币措施就能提供足够的刺激，并呼吁各国提出可靠的计划，逐步紧缩预算及进行结构性改革，以提高生产力。
“现在供应短缺最严重的是信心，”新加坡财政部长、IMFC主席尚达曼在记者会上表示。
但他指出，为了重振信心，需要各个领域政策行动，以协助复苏。
中国央行行长周小川指出，需要重新评估发达国家央行政策的边际效益及代价。
他表示，光是非传统货币政策，无法解决发达国家面临的结构性问题。
IMF总裁拉加德向记者表示，这些央行的非常措施目前仍属合宜，但她坦言发展中国家担心可能出现具有破坏性的资本流动，以及发展中国家本币升值的压力。
“我们重申将努力避免竞争性贬值，以及任何形式的贸易与投资保护主义，”IMFC称。
拉加德表示，IMF将加强关注发达国家货币宽松措施对新兴国家的溢出效应，防止新兴国家形成资产泡沫的风险。
周小川向IMFC警告，长期宽松可能加大金融脆弱度，影响国际货币体系稳定性。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。