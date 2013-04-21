意大利政经：纳波利塔诺获选连任总统

路透罗马4月20日 - 意大利国会周六选出现年87岁的纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)连任总统，企图化解2月大选结果留下的政治僵局。

意大利五星运动领导人格利罗提出号召，希望数百万意大利民众出面抗议纳波利塔诺连任总统。

在1,007名国会议员及地区代表中，纳波利塔诺于第六轮投票获得738票。

下周起他将与各党领袖进行一轮谘商，预料他将设法推动组成执政联盟政府。

意大利2月大选中，没有任何一方势力拥有足够国会席次组成政府，在近两个月的时间中，纳波利塔诺未能协调出解决僵局的对策。

目前为止，拥有最多席次的中左联盟拒绝与贝鲁斯柯尼领导的中右势力合组政府。

纳波利塔诺在本届总统任期的最后几个月没有解散国会的权力，但现在连任后将有此权力。多数中左联盟人士担心重新选举，因此有可能会更加愿意与贝鲁斯柯尼妥协。