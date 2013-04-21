东北亚情势：朝鲜新部署两辆移动式导弹发射车--报导

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月21日 - 韩国联合通讯社周日报导，朝鲜(北韩)已在东海岸新部署两辆短程导弹发射车，显然正在继续准备进行试射。
一位未具名的韩国军方消息人士称，卫星影像显示，朝鲜军方在咸镜南道沿海部署了两辆用于短程飞毛腿导弹的移动式导弹发射车。
“军方正在密切关注朝鲜发射导弹的最新准备，”消息人士称。
韩联社称，朝鲜4月初移动了两枚中程舞水端导弹，并在同一地区部署七辆移动式导弹发射车。
韩国国防部一名官员表示，他无法证实报导，并称没有朝鲜异常活动迹象。4月25日是朝鲜建军纪念日，朝鲜有可能会以此展现军力。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。