中国资管：上周388款银行理财产品发行，新规导致相关理财产品占比下降

路透北京4月22日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（4月13日-4月19日）53家银行共发行了388款理财产品，发行银行数较上期报告增加3家，产品发行量增加24款。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共140款，市场占比为36.08%；非保本型理财产品共248款，市场占比为63.92%。这是近来非保本理财产品占比首次跌至70%以下，同时投资方向不甚明确的其他类理财产品占比也降至50%以下。

中国银监会3月底发文要求规范商业银行理财产品所有非标准化债权类投资，并要求商业银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于35%。 该文件在业界反响很大，认为该文件旨在规范银行理财业务发展，限制风险较高的“非标债权”类投资的过快增长。

非标债权类主要集中在非保本理财中，而且尤其以投资方向约束小的“其他类理财产品”居多。所以，本周已经看到非保本理财产品占比的下降，以及其他类理财产品占比下降。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

人民币债券和货币市场类 170款 +21款 4.07% -7个基点

外币债券和货币市场类 12款 +3款 1.74% -2个基点

结构性理财产品 18款 +14款 5.26% +101个基点

其他类理财产品 201款 +16款 -- --

其他类理财产品市场占比下滑至47.68%；上周还有银行分别发行了3款信贷类理财产品，平均预期收益率为5.67%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下 18款 +8款 3.30% -60个基点

1个月至3个月（含） 202款 -1款 4.08% -10个基点

3个月至6个月（含） 99款 -1款 4.35% +5个基点

6个月至1年（含） 65款 +19款 4.60% +24个基点

1年以上 4款 -1款 5.55% -11个基点

其中上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布情况如下：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率

1个月以下 10 5.88% 3.43%

1个月至3个月 100 58.82% 3.91%

3个月至6个月 39 22.94% 4.36%

6个月至1年 20 11.76% 4.58%

1年以上 1 0.59% 4.85%

××两款产品未实现预期最高收益率，其中一款投债市××

研究所监测数据显示，有608款产品到期，124款产品公布了到期收益率，除了有2款产品到期未实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类281款，结构类43款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.25%，较上期报告下滑23个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.36%，较上期报告下滑342个基点。

未实现最高预期收益率的2款产品分别是债券和货币市场类、结构类。报告并未详细解读两款产品。

上周到期收益率达到5.00%及以上的产品有11款，除了中信银行发行的1款澳元产品外，其余产品均为人民币产品。