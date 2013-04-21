美国个股：FAA核准波音787客机新电池系统设计，近日可望复飞

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透4月21日 - 美国联邦航空管理局(FAA)周五核准波音 修改后的787梦幻客机电池系统，这是787客机复航的重要一步。787客机今年1月因锂电池过热问题而停飞。
FAA核准设计更改，使波音能够立即开始对全球各家航空公司的50架787客机进行修改。
FAA的核准，使波音787客机停飞几乎宣告结束，据估计这次停飞造成波音损失6亿美元，客机暂停交付，部分航空公司被迫租用其他客机。多家航空公司已表示，将向波音寻求赔偿，可能加重波音的损失。
美国唯一使用787客机的联合航空 表示，计划5月31日起的航班加入787客机。
理论上，787客机可能一周内就能再度复飞。波音表示，每架787客机修改电池需要五天时间，并没有监管限制阻止航空公司在完成修改后让787客机加入服务。但787计划首席工程师Mike Sinnett周五在记者会上表示，实际上，航空公司通常会先进行“检查性飞行”，然后再搭载旅客。
Sinnett表示，波音目前在全球各地已有10组团队，周五核准开始修改，修改工作可以迅速进行，接下来就由航空公司决定何时使用787客机。
FAA表示，下周将发布指令正式取消美国的787载客航班停飞令。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。