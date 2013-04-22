中国资管： 上周46款集合信托产品发行，贷款类占比最大

路透北京4月22日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（4月13-4月19日）共有21家信托公司发行了46款集合信托产品，发行量环比减少2款，降幅为4.17%。

其中，新时代信托发行了6款，发行数量居榜首；四川信托和华信信托均发行了5款，发行数量居第二。

上周信托产品从资金运用领域来看，投资于工商企业领域的产品发行了17款，居首位；投资于房地产领域和基础设施领域的产品各发行了9款，位居第二；投资于其他领域的产品7款；投资于金融领域的产品4款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了19款，居首位；权益投资类、组合运用类、股权投资类和其他类的产品分别为11款、9款、3款和3款；债券投资类发行了1款。

46款新发行产品中，有44款公布了募集规模，平均计划募集规模为2.15亿元人民币，环比增加0.09亿元。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为98.82亿元，环比减少0.03亿元。

上周募集规模最大的是安信信托发行的“阳光三号-百姓爱心”第10号巴中城市发展基金集合资金信托计划，募集规模都为15.00亿元，该产品预期收益率为10.60%。

从期限上看，有42款新发产品均公布了期限，平均期限为25.76个月，环比增加2.04个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 12款 8.79% -0.42个百分点

18个月期 2款 9.60% +0.53个百分点

24个月期 23款 9.94% +0.02个百分点

36个月期 2款 10.70% +0.50个百分点

240个月期 1款 4.00% --

××信托市场一周动态××

中国银监会日前下发文件——《关于加强2013年地方融资平台风险监管的指导意见》，即“10号文”，要求按照“保在建、压重建、控新建”的基本要求，各银行业金融机构法人继续坚持总量控制，不得新增融资平台贷款规模。

该《指导意见》还对融资平台非贷款渠道，包括：企业债券、中期票据、短期融资券、信托计划、理财产品等融资纳入监测实行全口径统计。

周报称，对于刚经历“463号文”束缚的基建信托来讲，此次意见的下发无疑会给基建信托带来新的变化。受“463号文”的影响，今年一季度基建信托融资规模同比上升而环比下降，抑制作用明显。

此次《意见》继续收紧了银行平台贷，但对基建信托今后融资的影响，以及信托公司的应对策略还要等过一段时间才能显现。可以肯定地是，“10号文”是对“463号文”的延续，虽然目前无法判断基建信托会出现怎样的变化，但是此次《意见》将信托计划纳入统计，以及监管层对基建信托的谨慎态度，估计短时间内将使基建信托很难有大的起色。

2012年12月底，中国财政部、发改委、人民银行、银监会等四部委联合下发《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（称“463号文”），该文件被业内视为对公益性项目举债的点刹，要求地方政府融资平台必须按照市场化原则出牌。

**成立集合信托产品34款，平均预期收益率8.84%**

上周共有18家信托公司成立了34款集合信托产品，成立数量环比减少14款，降幅为29.17%。

其中有26款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.85亿元，与上周增加0.29亿元。按平均规模测算，本周成立的信托产品总成立规模为62.74亿元，环比减少12.06亿元。

华信信托成立的上海中凯置业特定资产权益融资集合资金信托计划，募集资金规模最大，为6.50亿元。

共有27款新成立产品公布了期限，平均期限为24个月，环比增加4.58个月。本周共有17款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为8.84%。