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市场报道 | 2013年 4月 21日 星期日 14:38 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货4月16日持仓报告(表)

路透4月19日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年4月16日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(184,661口)

79,918 25,808 8,500 75,029 139,597 163,447 173,905 21,214 10,756

较4月9日变动(未平仓合约：减少18,627口)

-16,101 -1,855 -1,552 373 -14,463 -17,280 -17,870 -1,347 -757

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.3 14.0 4.6 40.6 75.6 88.5 94.2 11.5 5.8

各类交易商数量(总计为268家)

129 59 57 43 65 197 160 (完)

(整理 艾茂林; 审校 蔡美珍)

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