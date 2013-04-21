《美股业绩焦点》欧洲市场疲软拖累通用电气下修财测，股价挫跌

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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* 第一季经调整后的每股盈余大致符合市场预估
* 营收小升至350亿美元，高于市场预估
* 欧洲市场疲软及涡轮机销售迟滞拖累财测
* 派息及回购股票政策维持不变
* 股价挫跌4%
路透4月19日 - 美国通用电气(奇异,GE) 周五警告称，因欧洲市场疲软且涡轮机销售下滑， 旗下工业事业获利成长恐将放缓，引发市场不安，通用电气股价挫低。
通用电气周五表示，预估工业部门获利今年成长幅度为个位数高端到两位数之间。先前通用预估增幅为两位数。
通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)将财测下修归咎于风力涡轮机及燃气涡轮机销售低迷，以及欧洲经济走弱。但他表示，他仍预期今年整体获利将改善。通用电气和以往以一样并未提供具体财测。
令市场感到忧心的是，通用电气今年将透过削减10亿美元成本，以提高获利，而非主要依靠销售成长。
华尔街分析师稍早原本对通用电气第一季营收高于预期感到振奋，但通用电气在电话会议揭露新财测后，转为感到不安。通用电气股价周五收挫4%。
“通用电气达成目标能力的不确定性已略有升高，”Northwestern Bank投资组合基理人Perry Adams指出。
通用电气财务长Keith Morin在一篇专访中表示，公司预计今年销售约95座燃气涡轮机，低于去年的133座，因发达市场电力需求下滑。
通用电气第二大部门--发电设备和水处理事业--第一季获利下滑39%，业绩预料不会改善。
执行长伊梅尔特在电话会议上表示，为发电设备及水处理事业2013年将难以赶上2012年业绩。
公司主管指出，欧洲营收较预期疲软，主要因需求下滑，不只是对通用电气产品需求减少，电力需求也是，而这打击了涡轮机需求。
**营收高于市场预期**
喷射涡轮及家电销售强劲，带动通用电气第一季营收优于市场预期。
通用电气第一季营收小幅上升至350亿美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的345.1亿美元。
“营收超越预期，这很重要，因市场原本很担心工业股的营收数字，因为第一季在3月时似乎转弱，”Harbor Advisory Corp投资长Jack DeGan称。
通用电气航空部门获利成长9%，家庭及商业解决方案部门获利成长39%。
通用电气第一季未交货订单升至2,160亿美元,高于去年第四季的2,100亿美元。未交货订单可以正面解读为客户愿意等待公司产品，但也可视为公司满足需求遭遇困难。通用电气最近几季的未交货订单持续上升。
“在我看来，当你看到一个趋势，年复一年，一再发生，其中就有管理问题。到头来这一定要改变，”Gary Goldberg Financial Services总裁Oliver Pursche称。
通用电气公布第一季获利35.3亿美元，每股盈余0.34美元，上年同期为获利30.3亿美元，每股盈余0.29美元。
扣除特殊项目后，每股盈余0.35美元，符合汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的平均预估。
通用电气获利图表(link.reuters.com/juh57t)
**派息**
通用电气2月卖出剩余持有的NBC Universal 49%股权，之后宣布将以售股所得现金，今年透过买回股票及派息，向股东回馈180亿美元。
180亿美元包括通用电气计划买回的100亿美元股票及派息。通用电气去年12月将派息提高12%，至每股0.19美元。
售出NBC持股后，通用电气现金部位由去年第四季的1,259亿美元跳增至1,381亿美元。一些投资人因而期望通用电气再度提高派息。
执行长伊梅尔特表示，他仍计划今年向股东回馈180亿美元。通用电气下周将在新奥尔良举行年度股东会，一些投资人表示预期将宣布派息。(完)
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