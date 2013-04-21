中国经济：首季增长处合理区间，坚持积极财政及稳健货币政策--央行行长

路透上海4月21日 - 中国人民银行行长周小川表示，今年一季度中国经济开局平稳，GDP(国内生产总值)同比增长7.7%，处于合理增长区间。中国政府仍将坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，促进经济增长和维护物价稳定。

他是在出席国际货币基金组织(IMF)国际货币与金融委员会(IMFC)第27届部长级会议时作出上述表述的。央行网站新闻稿引述周小川在介绍中国经济形势时指出，面对全球经济的不确定性，中国政府加强了宏观调控，同时高度重视结构性改革，经济保持稳健增长，物价水平基本稳定，国际收支更趋平衡。

国家统计局此前公布数据显示，中国一季度GDP同比增长7.7%，低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。