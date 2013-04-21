上海车展：中汽协正制定汽车强国战略规划，料2020年产销3,000万辆

路透上海4月22日 - 中国汽车工业协会正在起草建议汽车强国的战略规划和指导意见，准备上报工业和信息化部。中汽协常务副会长董扬周日表示，规划目标之一就是2020年国内汽车行业产销规模达到2,700万-3,000万辆。

他在上海车展期间举行的中国汽车工业论坛上指出，战略规划目标是到2030年国内汽车保有量达250辆/千人水平，相当于目前台湾水平，低于日韩及欧美等发达国家。届时中国汽车行业总产销将达到4,000万辆/年，其中出口和海外生产达到总产量的20-25%。

董扬表示，战略规划中的核心竞争力目标是到2030年，有2-3家企业集团综合实力进入世界前10位，形成3-5个世界知名品牌；国内建成与国际同步的创新研究开发体系，半数以上轿车产品实现自主开发，在信息化、智能化和动力电气化等方面达到世界先进水平。

他说，要实现汽车强国战略，需要加强自主创新，行业平均研发投入占到产值比例要达到3%，骨干企业达到4%以上，达到世界汽车发达国家水平；要加大基础研究、平台和车辆开发投入，加快新能源汽车技术发展进程。同时，中国企业要做强中国品牌，深化合资合作，完善产业链条，加快海外战略进程。

他指出，做强中国汽车产业要有国家战略，需要有明确的顶层设计和战略指引；需要政府发挥宏观引导、统筹协调、政策支持作用；同时亦需要汽车产业积极努力，相关产业的有效支撑。