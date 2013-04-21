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亚洲 | 2013年 4月 22日 星期一 06:19 BJT

全球外汇市场4月22日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 欧洲央行执委科尔讲话

1230 - 美国3月芝加哥联邦储备银行全国活动指数

1400 - 美国3月成屋销售年率

1400 - 欧元区4月消费者信心指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻 审校 李爽)

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