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亚洲 | 2013年 4月 22日 星期一 07:25 BJT

****日韩经济指标预测--4月22日-4月29日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    

  4月22日当周
 4月22日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
 4月23日(二)
 暂无重要经济数据公布
    
 4月24日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段           预估值         前值
 2300      韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季初值               --        +0.3%
                              (较上年同期)                                   --        +1.5%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                        前                --     卖超3,31
                                                周                               9
           外资投资日本股票(亿日圆)                        前                --    买超15,69
                                                周                               0
 
 4月25日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 2100     韩国消费者信心指数                               4月               --          104
 2313     日本制造业采购经理人指数(PMI)                    4月               --         50.4
 2330     日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年           3月            -0.4%        -0.3%
          同期）                                                                 
          日本全国整体CPI(较上年同期)                                        --        -0.7%
          日本东京地区核心CPI(较上年同期)                  4月            -0.4%        -0.5%
          日本东京地区整体CPI(较上年同期)                                    --        -1.0%
 
 4月26日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 0200     日本央行利率决定                                  --               --        0.10%
     
    
 4月28日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 2300     韩国经常帐收支(亿美元)                           3月               --     盈余44.5
    
 4月29日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 2100     韩国央行制造业景气判断指数                       5月               --           77
                                                                                 
 2300     韩国工业生产(较上年同期)                         3月               --        -9.3%
                    (较前月)                                                 --        -0.8%
             服务业产出(较前月)                                              --        +1.7%
 2330     日本所有家庭支出(较上年同期)                     3月               --       +0.80%
                        (较前月)                                             --        +2.2%
 2330     日本求才求职比                                   3月               --         0.85
 2330     日本失业率                                       3月               --         4.3%
    
 4月29日-30日
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段           预估值         前值
 2350     日本工业生产(较上月)                         3月初值               --        +0.6%
          日本工业生产一个月预估                           3月               --        +1.0%
          日本工业生产两个月预估                           3月               --        +0.6%
 2350     日本零售销售(较上年同期)                         3月               --        -2.3%
 (完)

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