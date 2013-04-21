日韩经济指标预测--4月22日-4月29日****

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月22日当周 4月22日(一) 暂无重要经济数据公布 4月23日(二) 暂无重要经济数据公布 4月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.5% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前 -- 卖超3,31 周 9 外资投资日本股票(亿日圆) 前 -- 买超15,69 周 0 4月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 104 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 50.4 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年 3月 -0.4% -0.3% 同期） 日本全国整体CPI(较上年同期) -- -0.7% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 -0.4% -0.5% 日本东京地区整体CPI(较上年同期) -- -1.0% 4月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 日本央行利率决定 -- -- 0.10% 4月28日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 3月 -- 盈余44.5 4月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 -- 77 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 -- -9.3% (较前月) -- -0.8% 服务业产出(较前月) -- +1.7% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -- +0.80% (较前月) -- +2.2% 2330 日本求才求职比 3月 -- 0.85 2330 日本失业率 3月 -- 4.3% 4月29日-30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本工业生产(较上月) 3月初值 -- +0.6% 日本工业生产一个月预估 3月 -- +1.0% 日本工业生产两个月预估 3月 -- +0.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -- -2.3% (完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。