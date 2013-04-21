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亚洲 | 2013年 4月 22日 星期一 07:42 BJT

****澳新经济指标预测--4月22日-4月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 


  4月22日当周
 4月22日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
 4月23日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2100      新西兰央行利率决定                                          2.50%       2.50%
   
 4月24日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)              第一季         +0.7%       +0.2%
                               (较上年同期)                            +2.8%       +2.2%
           澳洲央行CPI加权中值(较前季)                                 +0.5%       +0.5%
                            (较上年同期)                               +2.4%       +2.3%
           澳洲央行CPI截尾均值(较前季)                                 +0.5%       +0.6%
                            (较上年同期)                               +2.4%       +2.3%
        
 4月25日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰进口(亿美元)                              3月            --        34.9
           新西兰出口(亿美元)                                             --        39.1
           新西兰贸易收支                                                 --    顺差4.14
           新西兰贸易收支                        截止3月的一年            --    逆差10.8
 
 4月26日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
 4月29日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰建筑许可                                  3月            --       +1.9%

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