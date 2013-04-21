澳新经济指标预测--4月22日-4月29日****

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月22日当周 4月22日(一) 暂无重要经济数据公布 4月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50% 4月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.7% +0.2% (较上年同期) +2.8% +2.2% 澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.4% +2.3% 澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.4% +2.3% 4月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿美元) 3月 -- 34.9 新西兰出口(亿美元) -- 39.1 新西兰贸易收支 -- 顺差4.14 新西兰贸易收支 截止3月的一年 -- 逆差10.8 4月26日(五) 暂无重要经济数据公布 4月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰建筑许可 3月 -- +1.9%
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。