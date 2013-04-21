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亚洲 | 2013年 4月 22日 星期一 07:29 BJT

东京汇市：日圆承压，美元/日圆瞄准100大关

欧洲央行降息传闻持续不断也打击了欧元。该央行管委诺沃特尼周六称，现在判断是否需要降息为时过早。

大宗商品货币经历惨淡一周后，澳元 最新报1.0280美元，仍接近上周四触及的一个月低点1.0268。

上周澳元跌逾2%，创下近一年内最大单周跌幅，因中国公布的经济增长数据令人失望，且金价领跌大宗商品重创澳元。

澳元空头将关注周二公布的汇丰4月中国制造业采购经理人指数(PMI)和周三的澳洲消费者物价数据。

若中国再现经济疲弱的新迹象，无疑会加剧澳元抛盘。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/王冠中/王丽鑫/程琳; 审校 李爽/张明钧)

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