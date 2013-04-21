东京汇市：日圆承压，美元/日圆瞄准100大关

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
欧洲央行降息传闻持续不断也打击了欧元。该央行管委诺沃特尼周六称，现在判断是否需要降息为时过早。
大宗商品货币经历惨淡一周后，澳元 最新报1.0280美元，仍接近上周四触及的一个月低点1.0268。
上周澳元跌逾2%，创下近一年内最大单周跌幅，因中国公布的经济增长数据令人失望，且金价领跌大宗商品重创澳元。
澳元空头将关注周二公布的汇丰4月中国制造业采购经理人指数(PMI)和周三的澳洲消费者物价数据。
若中国再现经济疲弱的新迹象，无疑会加剧澳元抛盘。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/王冠中/王丽鑫/程琳; 审校 李爽/张明钧)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。