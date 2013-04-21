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货币新闻 | 2013年 4月 22日 星期一 07:59 BJT

《全球经济焦点》大宗商品价格大跌缓慢影响全球经济

* 大宗商品价格挫跌肯定能让消费者慢慢受益

* 通胀率下降给予央行更多政策操作空间

* 汇率、溢价定价模型制约商品价格下跌影响的传递

* 印度与中国将成为受益方之一；澳洲的好运可能快到头

全球经济主编 魏伦

路透伦敦4月21日 - 油价和大宗商品价格大跌不无好处，机票价格会因此下降，食品变得更便宜，企业利润率将上升，但是需要较长一段时间才能尝到这些实惠。

过去10年有4,000亿美元资金涌入大宗商品领域，如今很多投资者在抛售商品。由于全球经济对刺激措施几乎没有反应，投资者对央行不断向经济注入廉价资金，高风险资产价格只会水涨船高的信心已经崩塌。

就连自然资源重要买家中国的经济也在放缓。几乎所有地区的通胀都在下降，而黄金通常是对冲通胀的重要传统工具。

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