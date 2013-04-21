《全球经济焦点》大宗商品价格大跌缓慢影响全球经济

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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* 大宗商品价格挫跌肯定能让消费者慢慢受益
* 通胀率下降给予央行更多政策操作空间
* 汇率、溢价定价模型制约商品价格下跌影响的传递
* 印度与中国将成为受益方之一；澳洲的好运可能快到头
全球经济主编 魏伦
路透伦敦4月21日 - 油价和大宗商品价格大跌不无好处，机票价格会因此下降，食品变得更便宜，企业利润率将上升，但是需要较长一段时间才能尝到这些实惠。
过去10年有4,000亿美元资金涌入大宗商品领域，如今很多投资者在抛售商品。由于全球经济对刺激措施几乎没有反应，投资者对央行不断向经济注入廉价资金，高风险资产价格只会水涨船高的信心已经崩塌。
就连自然资源重要买家中国的经济也在放缓。几乎所有地区的通胀都在下降，而黄金通常是对冲通胀的重要传统工具。
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