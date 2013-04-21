《全球经济焦点》大宗商品价格大跌缓慢影响全球经济

过去10年有4,000亿美元资金涌入大宗商品领域，如今很多投资者在抛售商品。由于全球经济对刺激措施几乎没有反应，投资者对央行不断向经济注入廉价资金，高风险资产价格只会水涨船高的信心已经崩塌。

就连自然资源重要买家中国的经济也在放缓。几乎所有地区的通胀都在下降，而黄金通常是对冲通胀的重要传统工具。