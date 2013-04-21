《全球主要国家债券发行预告》--4月22日-4月29日

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透4月22日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/22 1350 法国 国库券(BTF)标售 4/23 西班牙 三个月和九个月期国库券 4/23 美国 两年期公债标售 4/24 意大利 零息/BTPEI债券标售 4/24 美国 五年期公债标售 4/24 德国 20亿欧 30年期联邦债券标售 元 4/24 英国 2029年到期的通胀挂钩债 券 4/25 美国 七年期公债标售 4/25 日本 三个月期贴现国库券标售 4/25 日本 两年期公债标售 4/26 意大利 国库券标售 4/29 意大利 中长期公债标售 4/29 1350 法国 BTF债券标售 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王翔琼; 审校 李爽)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。