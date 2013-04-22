中国金融：银监会要求保障地震灾区金融服务，八银行捐款5,600万元

路透上海4月22日 - 四川雅安地震发生后，中国银监会要求迅速采取措施，引导灾区银行业金融机构尽快恢复营业，对灾区群众办理业务等开设绿色通道，全力保障灾区金融服务。截止周日晚8点，雅安已有超过八成银行网点恢复营业。
据银监会网站披露，农业银行 等八家银行业金融机构首批向四川雅安地震灾区捐款5,600万元人民币，全力支持雅安抗震救灾工作。
银监会要求要全力保障受灾群众银行存款安全。安排专人加强银行金库安全保卫，妥善保存各项业务凭证。目前，灾区银行业平安稳健运营。另外，要在确保安全的前提下，全力保证银行网点正常营业，维护灾区金融服务秩序；加强资金调度，保证存款正常支取。
银监会指出，要建立快速结算绿色通道，做好受灾客户遗失卡折的存款确认。对灾民办理挂失、存取款等业务，针对灾区房屋倒塌造成业务凭据丢失等实际情况，要简化业务流程，如办理挂失业务仅需提供姓名、账号、银行卡号中任何一种即可，期满到柜台在银行业务系统内核对姓名、身份证号、存款金额、家庭住址等信息一致后即可取款。
参与捐款的八家金融机构包括：农业银行首批捐款1,200万元；中国银行 首批捐款500万元；建设银行 首批捐款1,500万元；交通银行 首批捐款500万元；民生银行 首批捐款500万元；兴业银行 首批捐款1,000万元；华夏银行 首批捐款100万元；广发银行首批捐款300万元。
周六早晨，雅安市芦山县发生7.0级地震，截至周日14时，已造成雅安、成都、乐山、眉山、自贡、德阳、绵阳、宜宾、内江、资阳、甘孜、阿坝和凉山13个市(州)69个县150余万人受灾，186人遇难，21人失踪，11,393人受伤。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)