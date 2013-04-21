中国灾情：四川芦山地震遇难人数已达186人，逾1.1万人受伤--新华

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透上海4月22日 - 新华社最新报导称，中国四川省雅安市芦山县此前发生的7.0级地震，伤亡仍在不断增加。截至周日14时，已有186人遇难，21人失踪，11,393人受伤，伤亡情况在进一步统计中。
据四川省政府新闻发布会介绍，芦山地震已造成雅安、成都、眉山等13个市(州)69个县、150余万人受灾。截至新华社发稿时，已累计安置受灾群众17.1万人，省道210线宝兴县灵关镇至宝兴县城段已抢通。至此，通往重灾区对外主要公路已全部打通。
前线指挥部疾控卫监组组长祝小平表示，目前流行病调查结果显示，灾区没有出现传染病疫情；另外，芦山县黎明水厂周日13时恢复供水，可满足城区10余万人的应急用水需求。
四川省雅安市芦山县周六发生7.0级地震，震源深度13公里。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。