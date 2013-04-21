中国灾情：四川芦山地震遇难人数已达186人，逾1.1万人受伤--新华

路透上海4月22日 - 新华社最新报导称，中国四川省雅安市芦山县此前发生的7.0级地震，伤亡仍在不断增加。截至周日14时，已有186人遇难，21人失踪，11,393人受伤，伤亡情况在进一步统计中。

据四川省政府新闻发布会介绍，芦山地震已造成雅安、成都、眉山等13个市(州)69个县、150余万人受灾。截至新华社发稿时，已累计安置受灾群众17.1万人，省道210线宝兴县灵关镇至宝兴县城段已抢通。至此，通往重灾区对外主要公路已全部打通。

前线指挥部疾控卫监组组长祝小平表示，目前流行病调查结果显示，灾区没有出现传染病疫情；另外，芦山县黎明水厂周日13时恢复供水，可满足城区10余万人的应急用水需求。