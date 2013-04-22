金砖国家：4月19日股汇市收盘纵览

路透4月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高1.39%，报1,011.17点。

中国股市：沪综指放量收升逾2%，创下一个月来最大单日升幅。分析师指出，A股近日表现疲弱，不过有关A股有可能纳入国际指数的消息，提高了市场对未来QFII(合格境外机构投资者)可能扩容的预期，刺激金融股等板块率先反弹。沪综指 收报2,244.643点，大涨47.041点或2.14%；此前最大单日涨幅为3月20日的2.66%。本周该指数累计上涨1.7%，终结此前连续三周跌势。上海A股今日成交额为951亿元人民币，较上日617亿元放大逾五成。

香港股市：香港股市周五终止五个交易日跌势收高，由中国金融股翻扬带动涨势，投资人受到媒体报导中国将扩大外资参与A股市场的消息激励。恒生指数 收盘大涨2.3%，报22,013.6点。恒生国企指数 跳升3.1%。不过两大指数本周分别下跌0.3%及0.6%。

中国汇市：人民币兑美元即期 周五收升，中间价随隔夜弱势美元稍微走强。央行副行长易纲关于可以考虑扩大汇率日内波幅的言论继续发酵，市场的升值预期于午盘转浓、结汇涌出，推高汇率收于涨停价位附近。交易人士认为，近些天中间价加速升值后暂有喘息，但已经加强了人民币升值预期。若短期内央行宣布扩大日内波动区间，其政策信号将加剧市场的升值预期。在岸市场人民币兑美元即期成交价报6.1776，升0.06%。

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印度股市：逢假期休市。

印度汇市：逢假期休市。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,336.460点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.37%至721.56点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.36%，报31.6635卢布，卢布兑欧元 跌0.58%，至41.4400卢布。 ========================================================================================

巴西股市：圣保罗交易所Bovespa指数 收高1.44%至53,928.92点，但本周仍累计下跌近2%。巴西央行周三决定加息25基点，暗示新的加息周期开始，曾令股市受到打击。一些股票周五反弹，因多数分析师认为央行传递出的紧缩周期信号，比许多投资者预期的时间更短，步伐更缓。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收高0.25%至2.0115，因一些美元多头锁定本周部分获利。不过本周雷亚尔仍累计收低2.1%。

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南非股市：创下五周来最大单日涨幅，反弹1.6%，因投资者押注AngloGold Ashanti 等黄金类个股跌势过度。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高1.6%，报33,842.23点。综合指数 收高1.5%，至38,422.21点。