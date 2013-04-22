《中国报摘》--中国证券报4月22日

* 头版头条:
--中国四川省雅安市芦山县周六发生7.0级地震，90余家相关上市公司发布公告称，雅安地震对公司经营无实质性影响。
* 其他:
--天相投顾统计显示，纳入统计的67家基金公司旗下1,393只基金一季度共实现盈利697.73亿元人民币，同比增长83.37%，但较去年四季度下降33.32%。截至3月底，主动投资的股票方向基金可比股票仓位为79.36%，比去年四季度下降0.85个百分点。
--国土资源部近日部署今年的重点工作任务，包括落实633万套保障性安居工程建设用地，严格目标责任考核等。
--从权威渠道了解到，出版企业税收优惠延期政策已经财政部审核并上报国务院，预计最快年中出台。
--截至周日(21日)，已公布或者预告一季度业绩的火电类上市公司无一不是增长100%以上，水电行业虽稍逊一筹，但表现也优于往年。
--连日来国际油价下跌，国内各机构监测的一揽子原油价格变化率亦纷纷跌破-5%。业内人士认为，按照新机制，国内成品油市场有望在周四(25日）迎来一次下调，下调幅度或超过400元/吨。
--目前由于发改委、工信部和住建部在对停止生产和销售HRB335钢筋（二级螺纹钢）的时间点上存在分歧，本打算今年上半年推出的GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》的修订版预计还要推迟。
--长江证券 称，2012年实现营业收入22.86亿元，同比增长22.68%；实现归属于上市公司股东的净利润6.83亿元，同比增长57.02%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 徐永/李宏薇; 审校 张喜良)