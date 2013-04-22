美国个股：赛维LDK正在商谈20亿元信贷协议，并接触战略投资者--报载

路透上海4月22日 - 随着2012年年报的发布，江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 的财务窘境也大白于天下，业内专家多认为赛维LDK距离破产更进了一步。不过公司董秘兼首席财务官赖坤森在近日一次小型会议上提及，一个大约20亿元人民币的信贷协议正在商谈过程中，公司同时还在接触战略投资者。

上海证券报周一报导称，这家曾经的光伏龙头仍然在坚持，依靠政府和银团的坚强后盾，公司实际生存能力比财报显示更加乐观。

“从短期贷款、长期到期贷款项目来看，我们可能会获得银行更多的授信额度来渡过这一难关。”赖坤森近日表示，公司方面正在与政府、银行机构、债权人保持密切沟通，甚至得到了客户和供应商的帮助。公司将利用其他资源以及最近达成的一些协议，使银行同意继续保留发放给公司的贷款并将使授信额度续期。

根据最新一期财报，截至2012年底，赛维LDK拥有现金和现金等价物9,830万美元，短期借款、到期的长期贷款以及票据为20.9亿美元，总资产为52.75亿美元，但其总负债却已高达54.2亿美元，资产负债率上升至102.7%，这意味着债权人可以到法院起诉申请赛维LDK破产。

赖坤森表示，赛维LDK还有望继续从银行方面获得支持，目前正在和现有债权人就一个大约20亿元的信贷协议进行协商。另外，公司董事长彭小峰和总裁、首席执行官佟兴雪近期参加了一个与潜在投资者交流的会议。相关高管认为投资者在充分了解政府以及银行将大力支持赛维LDK的背景下，对公司的信心会更加充实，从而带来更多资金。

报导指出,过去一年中，赛维LDK因债务缠身，资产频频转让用于抵债，多个项目停工数月。佟兴雪已表示，今年一季度的生产线利用率仍然较低，多晶硅生产线正在重新设计和改造过程中，这大约需要四个月时间，因此这一期间不会从事生产活动。而硅片、组件方面，目前的生产运行水平大约保持在20%。