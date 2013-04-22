《焦点》禽流感和震灾无损中国经济弱复苏，物价承压但仍可控

* 中国经济体量庞大，震灾及禽流感疫情无损弱复苏步伐

* 四川雅安地震目前伤亡不及此前汶川及青海玉树地震

* 禽流感可能使猪粮比亏损减弱，猪肉价格上涨或推升物价

* 但整体通胀依旧可控，宏观政策仍以维稳为主

作者 沈燕/乔艳红

路透北京4月22日 - H7N9禽流感疫情的忧虑还未散去，上周末四川雅安突发的地震灾情又令蹒跚前行的中国经济蒙上阴影。

不过受访专家认为，中国几乎年年都有自然灾害，雅安灾情远不及此前的四川汶川和青海玉树地震造成的生命财产损失，预计对体量庞大的中国经济影响并不大，无损其弱复苏步伐；尽管灾情及疫情会对年内物价形成一定上涨压力，但整体通胀依旧可控，宏观政策也将以维稳为主。

“从经济总量上看，毕竟受灾的只是一个局部且偏远的地区，其对中国经济的影响很小。”中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良对路透称。

中国国际经济交流中心研究员王军亦称，“雅安地震已经过去两天了，从报出的死亡人数看远远低于前两次的地震，且中国这么大，抗灾经验已经累积了不少，加之雅安地区本身的经济规模也很有限，震灾不会影响到中国经济的复苏步伐。”

投资银行美银美林认为，是次地震震级偏小且发生在相对偏远地区，再加上汶川大地震震后重建提升了建筑物抗震能力，因此雅安地震重建支出预计远小于汶川地震、甚或玉树地震，对全国经济影响不大。

中央电视台周一稍早报导称，四川省雅安市芦山县上周六发生的7.0级地震，造成遇难者人数增至188人，失踪25人，受伤11,460人。报导并未提及造成的经济损失。

而从A股90家四川省上市公司和一家外省公司披露的各自受地震影响情况看，绝大部分公司基本未受影响，有极少数公司略有损失，如新希望 披露受损约2,500万元。

以下为中国2008年汶川地震、2010年玉树地震和是次雅安地震相关数据一览：

汶川地震 玉树地震 雅安地震 时间 2008年5月12日 2010年4月14日 2013年4月20日 震中位置 四川省汶川县 青海省玉树县 四川省雅安市芦山县 地震等级 8.0级 7.1级 7.0级 震源深度 19公里 10公里 13公里 伤亡人数 6.9万人死亡，1.8万 2,698人死亡，270 188人死亡，25人失踪

人失踪，37.4万人受 人失踪，1.2万人受 ，1.15万人受伤(截至

伤 伤 4月22日) 直接经济损失 8,450亿元 260亿元 中央政府重建支出 1万亿元 320亿元 资源来源：美银美林研究报告

**禽流感疫情持续引关注**

尽管预期雅安地震不会损及中国经济弱复苏的步伐，但仍在持续的禽流感疫情或多或少让专家们对年内物价上涨的压力略感忧虑，但他们预计应不会突破年初确定的居民消费价格指数(CPI)3.5%的目标涨幅。

祝宝良就指出，目前禽流感疫情还在持续，很多地方都在宰杀禽类，可能导致未来一段时间禽类供应断档。目前中国一年鸡肉的消费量估计在1,000万吨左右，而一年猪肉的消费量差不多有5,000万吨，鸡肉的减少相应会增加对猪肉的需求，从而推升猪肉价格的回升。

“由于食品价格，尤其是猪肉价格在CPI占比较高，中国此前的几次通胀都与猪肉有关。”祝宝良称，虽然眼下受行业周期影响猪粮比价仍处于深度亏损，但随着鸡肉供给的减少，养猪业亏损的的行业周期可能会提前一至两个月结束，届时猪肉的价格可能上升，估计会推升CPI 0.3-0.5个百分点.

受生产周期波动及季节性需求减少等影响，中国生猪市场供大于求，价格大幅下降。国家发改委上月中旬曾表示，猪粮比价已经跌破6：1的全国盈亏平衡点，部分养殖户出现明显亏损。

交通银行金融研究中心报告也认为，目前禽流感并没有蔓延之势，短期仅仅会由于肉禽类需求结构改变，导致食品CPI中细项价格涨跌不一；而下半年猪肉价格则可能在供给紧张、需求快速恢复之下进入上行周期。

不过该报告也指出，如果H7N9型禽流感进一步蔓延，尤其是如果出现人感染人病例，势必下拉短期物价走势，影响程度取决于病毒蔓延态势；按2003年非典时期的蔓延态势初步测算，下拉CPI幅度约在0.1-0.3个百分点。

“当年非典发生的时候对中国经济的影响也不大，更何况目前。”王军就称，禽流感只是春季易发的阶段性疫情，随着天气转暖以及疫情的控制，对物价影响有限，但对家禽等相关行业的影响会比较大。

今年稍早爆发的人感染H7N9禽流感确诊病例主要集中在上海、江苏和浙江三地，目前病例处于散发状态，尚未发现人传人的证据。截至周日16时，全国共报告确诊病例102例，其中死亡20人，12人已治愈出院。