《中国报摘》--其他报纸重要消息4月22日

**上海证券报**

--濒临破产边缘的中国江西赛维LDK太阳能 董秘兼首席财务官赖坤森表示，一个大约20亿元人民币的信贷协议正在商谈过程中，公司同时还在接触战略投资者。

--香港多家RQFII(人民币合格境外机构投资者)机构证实，根据证监会和外汇局的最新要求，已经取得RQFII资格的中资机构近两周对相关文件进行了调整，重新向外汇局申请额度。但2,000亿元RQFII新投资额度仍有待央行出台RQFII新操作细则之后才能真正启用。

**证券时报**

--据悉，期货公司为特殊单位开户的操作细则即将明晰，这意味着在经过主管部门允许后，券商、基金、信托这些机构将可以作为特殊单位到期货公司开立资管账户。

--本周上海和深圳两个证券交易所将有29家上市公司共计13.58亿股解禁股上市流通。

--西部证券 今年一季实现净利润1.36亿元人民币，超过去年全年。

--中金公司首席经济学家彭文生日前表示，今年通胀压力并不大，生产者物价指数(PPI)回升乏力，通胀不会对货币政策构成显着的紧缩压力，年内因为消费者物价指数(CPI)大幅上升而导致央行加息的概率较小。

**第一财经日报**

--近日获悉，截至今年3月末，商业银行的不良贷款余额达到5,243亿元，同比增长20.7%，比年初增加339亿元；不良贷款率0.99%，比年初上升0.02个百分点。这是自2011年第四季度以来，不良贷款余额连续六个季度反弹。

--S上石化 昨日晚间宣布了该公司的多位重要高管调动，其中包括董事长、董事、副总经理等高层都有变化。这是继2005年以来，上海石化最大规模的一次人事调动，知情人士透露，上海石化及其他中石化子公司近期已在展开多方面的人事变化。

**金融时报**

--国土资源部最新显示，2012年全国出让国有建设用地面积32.28万公顷，出让合同价款2.69万亿元人民币。截至去年底，84个重点城市处于抵押状态的土地面积为34.87万公顷，抵押贷款总额5.95万亿元，同比分别增长15.7%和23.2%。(完)