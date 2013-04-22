《新兴市场重要经济事件预告》--4月22日-4月29日

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4月22日(一)
华盛顿--尼日利亚财长伊维拉在IMF和世界银行研讨会上发表演说(1630)。
耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议。
4月23日(二)
利马--世界经济论坛拉美会议(第一日)。
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会议息会议。
华沙--波兰央行货币政策委员会会议，料不宣布利率决议。
孟买--印度央行副总裁K.C.Chakrabarty在一场银行峰会中发表演讲。(0500)
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在一场贸易公会会议中发表演讲。(0500)
首尔--韩国央行总裁金仲秀在央行总部与经济专家讨论经济议题。
4月24日(三)
上海--澳洲央行副总裁洛威向在上海的澳洲商会就“金融改革之旅”发表演说。
汶莱斯里巴加湾市--第22届东南亚国家联盟(东协，ASEAN)会议。
利马--世界经济论坛拉美会议(第二日)。
布拉格--捷克央行副总裁Governor Mojmir Hampl在J.E. Purkyne大学发表演说，主题为欧盟银行业联盟与捷克。
4月25日(四)
利马--世界经济论坛拉美会议(最后一日)。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
4月26日(五)
圣地亚哥--智利央行公布4月议息会议记录。
墨西哥--墨西哥央行公布货币政策声明。
阿卡普尔科--墨西哥央行总裁卡斯腾斯和财长Luis Videgaray将出席墨西哥银行业年度会议。
4月29日(一)
新加坡--国际货币基金组织(IMF)公布亚太地区经济前景报告。(0300)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李婷仪 审校 李爽)