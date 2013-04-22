美股业绩：麦当劳第一季获利逊于预期，预估4月同店销售略为下滑

* 预期4月全球同店销售略为下滑

* 第一季每股获利1.26美元，市场预估为1.27美元

* 财报公布后，股价跌逾1%

记者 Lisa Baertlein/Jessica Wohl 编译 王冠中

路透4月19日 - 在接掌麦当劳 接近一年后，执行长Don Thompson仍在寻找扩增销售的合适策略。全球经济疲弱和对手竞争日益激烈，使得麦当劳的销售受到冲击。

这家全球最大的速食连锁店周五警告称，全球现有店面的同店销售将在4月略为下滑，浇熄了销售将在春季加速的希望。

该消息令麦当劳股价挫跌，周五下滑1.95%，最终收于99.92美元。

麦当劳股价一周前曾触及103美元上方的纪录高点，因预期2013年下半年业绩将会改善，因届时上年同期已不再因异常暖冬气候而有强劲业绩表现。

Thompson在7月接任麦当劳执行长时，该公司正处于业绩长红时期，遥遥领先对手。

但之后全球经济疲弱，且来自其他对手的竞争增强，使得麦当劳的全球同店销售趋疲。

麦当劳4月业绩原本料将改善，因该公司只需超越2012年4月全球同店销售的3.3%成长率。相较之下，2012年3月销售成长幅度高达7.7%。Thompson也在全球增加了低价商品项目，并且计画在美国增加新菜色。

Bernstein Research分析师Sara Senatore称，麦当劳对4月的预估，确实打击了只要上年同期的比较基础降低，同店销售就会大增的理论。

尽管投资人和分析师在给Thompson和其管理团队一些时间来提振销售，但随着时间过去，他们也可能会开始失去耐性。

“他们可能会有些压力要加快脚步，”Edward Jones分析师Jack Russo称。

此外，麦当劳公布的第一季获利低于市场预期，而全球同店销售下滑1%，降幅略小于Consensus Metrix调查分析师预估的下滑1.1%。