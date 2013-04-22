港报财经评论：别人抢金，恐惧之时--信报4月22日

别人抢金，恐惧之时 /习广思

大跌之后，必有反弹。国际金价暴跌后，上周四反弹无力，周五重上1,400美元水平。急泻是钱作怪，反弹要有钱配合。周末全城抢金，可见捞货的大有人在。不过，对冲大鳄沽金、渡边太太沽金，是否代表黄金泡沫已爆破？泡沫是否爆破，仍言之尚早，但当全民疯狂抢购之时，投资者应该感到恐惧。正如全城疯狂抢砖头之时，投资者应该感到恐惧，因为这表示泡沫膨胀已到尽头，泡沫正开始爆破。金价暴跌后，美国商品期货交易委员会公布，截至4月16日的一周内，投机客持有的黄金期货和期权净长仓位达6.1579万手，较前一周的5.6084万手增加9.8%。金价在4月12及15日暴跌，代表这些新增的长仓位是在急挫下入场捞货的。同时，白银期货仓位由净短仓变净长仓，铜期货净短仓减少。散户入市，大鳄捞货，金价暴跌后，会出现哪些情况？一是反弹，但1,550美元大有可能是阻力；二是再踩多只脚，看淡的投资者攻到1,200美元才愿收手，即使再反弹，1,550美元也是阻力。

那为何仍要赶忙入市疯抢呢？疯狂背后，是泡沫掩盖了理智。每次下跌都有人入市捞货，因为大家过去十年习惯跌完又升，若每次捞完货都是弹完又跌，市场预期便会扭转，直至信心尽失。黄金后市有反弹难上升。这年春天，华东禽流感疫情未见好转，加上雅安地震，习李上台的考验一点也不细。上至政治和经济，要改革，下至民生及民心，却在谋变。习李时代开局，是中国下一个10年的转捩点。地震天灾悲情，股市却是无情，总会趁机找谋利机会。市场或会憧憬中国政策放松，甚至像汶川地震后，迫于无奈藉基建投资放水，或推出其他扶持措施。虽然中国不愿走回头路，对经济增长容忍度提高，但2008年中国放水4万亿港元，其中有1万亿是投放在汶川地震项目，难免惹人遐想，对后市未感悲观。

港股上周五因憧憬A股吸水而急涨，无奈遇上地震。无论如何，恒指上周五重上22,000点后，本周是4月期指结算前一周，能否再上升扭转上落市格局？否则，恒指有机会回落至21,500点，再而下试21,000点。不过，即使恒指转弱，对正股投资者来说，不介意买贵一点的话，21,500点是可以吸纳的水平。上周五憧憬外资买A股，资金集中买高重磅指数股，但从整体市况来看，内房股抗跌力强，医药股、家电股仍是强势板块。在未打破上落市格局前，强势股仍然较为可取。

欧罗1.3岌岌可危 /苏子

上周三欧罗兑美元未能在突破100天SMA阻力后进一步上升之余，最后更以双日转向及大阴烛的不利形态回落，并跌破50天SMA支持，而100天SMA则得而复失，故对汇价的短期走势甚为不利。欧罗兑美元成功由升转跌的原因，某程度与德国央行行长魏德曼表示息口有可能被下调的负面言论有关。幸而上周四及五欧罗兑美元未能借助上周三的恶劣走势成功下破1.30心理关口，令看好的投资者仍存有一线希望。不过，由于汇价自上周三的1.2998低位的反弹，始终未能成功企稳在1.31关口以上，但却连续三个交易天在50天SMA支持以下收市，故1.30心理关口目前可说是岌岌可危，本周早段成功跌破的可能性甚高。本周早段一旦欧罗兑美元在跌破1.30心理关口后可以迅即跌破20天及200天SMA支持并在之下收市，预料本周的表现将不会好得到哪里。

由于200天SMA支持与汇价自本月4日的1.2744低位升至上周二的1.3201高位的61.8%调整目标，即1.2919关键支持相若，一旦成功失守，相信随后的沽压将显着增加，后市继续下试至20天保历加通道的1.275底部支持的可能性甚高。上周五评级机构惠誉下调了英国的AAA信用评级，令英镑兑美元受到严峻沽压，收市时已失守20天SMA支持，目前汇价在下跌中的50天SMA支持附近获得支持。

倘若今天英镑兑美元在跌至50天SMA支持后可以进一步跌破日线一目均衡图云雾区的1.5175底部支持，预料汇价将可结束自3月12日的1.4829低位开始的反弹浪，并正式回复一浪低于一浪的走势，相信1.50心理关口所发挥的支持力不会太强，后市一旦跌破这关口，预料会再次下试3月12日的1.4829低位。刚结束的G20会议由于对日圆的弱势大开绿灯，故相信本周早段美元兑日圆将可顺利突破100心理关口，随后朝着月线图一目均衡图云雾区的102.20顶部阻力迈进。

(4月20日)

A股再现水的憧憬 /习广思

美股高处不胜寒，苹果股价如雪崩般下跌，近期强势金融股亦守不住，高盛、大摩业绩虽然理想，但股市似乎不太收货。标普500指数在本月11日见新高后，开始逐步回落，周四晚下试10天线，美股准备调整，而且阿May快到。日股放水炒作未完，由黄金暴跌引发的汇金市场震荡，还在逐步修正。金价反弹上1,400美元，早前日圆借金价暴跌时回升，其后转弱，美元兑日圆何时能够冲破100大关？中国内地A股回升，带动港股急涨，原因来自一条微博。话说，中国内地一个叫财联社的新网络媒体，前日下午发了一条微博，指中证监、外管局及MSCI三方讨论把A股纳入MSCI新兴市场指数。消息刺激A股回升，带动港股急涨，适逢中国内地月底批出2,000亿元人民币RQFII额度，瑞银估计央行或3日内宣布扩大人民币浮动区间。这些消息触动市场神经，恒指出现近期罕见的升幅。

最终，中证监收市后证实消息，近日大家的确有交流、探讨，但一切尚在研究中。上证指数在200天线找到支持，昨日反弹刺激恒指急涨501点，收报22,013点，重上22,000点水平，大市成交额659亿港元，沽空比率10.3%。大市成交虽有增长，但空军未散，反映大市好淡交战。恒指急弹后，技术上仍被20天线压住，未能打破维持近3个月的下降通道。下周是4月期指结算前一周，指数如能借助A股消息进一步突破，将有机会打破上落市局面。然而，对于不介意买贵，又打算分段入货的投资者，恒指在21,500点的值博率已增加，21,000-22,000点之间可考虑入市吸纳。

昨日港股这一弹，看好的投资者挟仓对象集中在指数股，内银、保险、水泥等重磅股成为急追对象，连带金融服务及券商股急升。其次，内房股维持强势，但亦以两者蓝筹内房股升幅较明显。这市况再一次示范资金市及指数玩家的做法，动作急且快，资金集中且狠，配合资金流动，完全是猎食者行动。值得一提的是，中国内地家电股持续强势，海尔电器 公布首季盈利增长25%；海信科龙 首季纯利增长50%至100%。其次，继创维 有意分拆业务外，TCL多媒体 亦有意分拆业务上市。中港股市上升原因是什么？由去年第三季开始的升浪，先是外围因素美国QE3及欧债熄火，到第四季才见真章，中国刺激手段阻止经济硬着陆，由内房、基建及工业复苏，而且海外热钱急且大规模地流入中国，透过ETF追落后买A股，其次是流入港股炒H股。