港报财经评论：平地一声雷，反弹定转势--经济日报4月20日

平地一声雷，反弹定转势 /林瑞芬

A股昨大反弹，刺激恒指急弹501点或2.33%至22,013；国指更速弹320点或3.12%至10,587。恒指及时在自去年6月延伸上升轨近21,400前作强劲反弹，周二指守候营造底背驰，作为启示短期跌势近尾声之指引终印证。暂定反弹论；转势有待关键阻力位突破论。对今周市况的捕捉，由周初因波士顿炸弹恐袭而引导早市先挫后收窄跌幅，到周中美股因金价大动荡回挫，港股破底但跌势缓慢，大跌不下，技术上又现所谓底背驰，最终引发看好的投资者昨来个挟淡仓大发攻。港股有条件营造底背驰反弹，又提出已留意到部分中资股呈拒跌苗头，明显如中、港地产股，短期看法不宜太过悲观，经昨日大升，尚且判断正确。

虽然如此，不敢自满。毕竟到落场踢，敢落手在恒指，国指破底先拔拒跌苗的，讲的是心理质素，或财政实力较丰厚。事实上，也不可能一一准确预期，以周四见报为例，在观察到内银A股又陆续进入破净大弱势，胡乱猜又是借汇金可能打救时，望A股有先止缓跌势，谁知来个官府研探A股纳入MSCI消息刺激，市又传最快于本月底启动新一批额度达2,000亿元人民币RQFII。盼外资水到，上证在本周下破250天线 反覆挣扎后又抽上来，昨收报2,244，升2.14%，反弹升势，成交有所回升配合。中国内地官媒引述国泰君安报告估，若A股纳入国际指数，超2万亿美元可能要追买A股，如此大额，无疑令大家心动。相信A股在完成股改，并轨国际是迟早事，但始终不可能一步到位，引外资入A股还需要时间待资本及人民币市场大解放、社保基金增厚资本抗衡外资等配合。须知，外资引入后，易请难送就头痕，炒家炒到A股疯狂，最终可能又是害了股民。且看之前，官媒还咬牙切齿指外资肆意造淡内银股，引外资入关虽为大趋势，但关卡重重确是肯定。

拆局下，相信大家都明以上道理，短期藉口为主，但A股都可藉口弹。万般行情还是归于市，有经验的即刻意会到A股确到要反弹时，这是一次超卖反弹，或是扭势，下周当有定论。技术上，至少见上证重上及企稳2,300，方能确认改善一浪低于一浪，不然还是维持低位反覆上落走势。中国经济企在转型十字路口，短期谷内需吃力，今年A股大形势还似乎是大型上落为主。 A股虽惹憧憬，国指调整未完 /余少文

大市五连跌后，昨日终反弹，国企指数重上牛熊分界线，难免令人憧憬大市见底！但刺激中港股市齐升的消息是A股有望纳入国际主要指数，相信A股要冲出中国短期难以成事。中国内地股市昨日升超过2%，上证综合指数亦重上2,200点，收报2,244点，上升47点或2.1%，带动国企指数全日升320点或3.1%，收10,587点，成交额增加至162亿港元，86%主板H股随大市上升；而红筹指数升147点或3.5%，收4,347点，成交额66亿港元。A股呈强，除了中国内地可能在短期内启动新一批达2,000亿元人民币的RQFII外，中国内地媒体报道中国有关部门正在研究推动A股进入国际知名指数内，由于有证券商曾估计A股被纳入MSCI新兴市场指数，理论上对A股的配置资金将超过2万亿美元，加上外汇管理局资料显示，截至3月底止已审批的QFII额度只有417亿美元，若然要达到2万亿美元，即会有大量资金涌入股市，成为股民追捧A股的理由。再加上H股跟A股的股价互动因素，若然A股被扫高，相关H股都会受惠，也是国指反弹动力之一。

其实，国指跌至现水平，好坏因素参半，好因素包括：一、跌至牛熊分界线，这线过去不时为调整支持位；二、国指和上证今年预测PE低，现分别为7.8倍和9.7倍；三、中国内地经济维持7.5%以上增长；四、中国推动城镇化及有一系列扶持行业政策。坏因素则有：一、国指反覆下跌走势未变；二、指数比重最大的内银股今年盈利增长放缓；三、将踏入五穷、六绝月份。

即使昨日传出中国争取将A股打入国际知名指数内，这工作不可能一下子完成，因为中国内地目前对资金进出仍有管制，也是中国采用QFII的原因之一，当中又会涉及人民币自由兑换等外汇政策，以及大量流动性、通胀等问题，一如推出国际版也研究多年，至今仍未有时间表，所以将A股进入MSCI等国际指数，可能要三年时间，至少有一年是用作指数编制者跟中国官员的讨价还价。若然憧憬A股纳入国际指数，不如先憧憬港股直通车，估计中国会先推出QDII2，更能直接刺激港股向好，可惜最快也要今年底。而A股纳入国际指数又或港股直通车消息，在未来一段日子会间歇性影响大市，刺激中资股上升。只是短期而言，若然大市消化上述短期难以落实的消息，即使还有RQFII，但RQFII过去对A股的助力有限，仍然担心国指以及A股调整未完，维持国指跌至10,000点才开始入市的策略。