《全球重要经济事件一览表》--4月23日-4月30日

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
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4月23日(二)
东京--经济合作暨发展组织(OECD)在日本发布调查报告。
渥太华--加拿大央行总裁卡尼和副总裁麦克勒姆在下议院金融委员会，就4月货币政策报告讲话。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在一场企业活动中发表演说。(1100)
4月24日(三)
上海--澳洲央行副总裁洛威向驻上海的澳洲商会就“金融改革之路”发表讲话。
惠灵顿--新西兰央行公布指标利率。
斯洛文尼亚--斯洛文尼亚财政部长Uros Cufer在一场商业会议中发表演说。
布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将欧洲央行2012年年报呈递至欧洲议会经济及货币事务委员会。
奥斯陆--挪威央行主掌货币政策官员Birger Vikoren发表演说。(0715)
4月25日(四)
伦敦--英国央行负责金融稳定的理事在经济学人(Economist)主办的Bellweather Europe Summit上发表演讲。
布鲁塞尔--欧元集团主席迪塞尔布洛姆在欧洲议会经济及货币事务委员会发表讲话。
4月26日(五)
东京--日本央行货币政策会议。
东京--日本央行总裁黑田东彦举行记者会。
法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森在欧洲2013年并购会议上发言。
伯尔尼--瑞士央行总裁乔丹在央行年度大会上作演讲(0800)。
挪威Bodo--挪威央行总裁奥尔森向该央行的Bodo地区分支发表讲话。
4月29日(一)
暂无重要经济事件。
4月30日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。(至5月1日)
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。