《香港报摘》--其他报纸重要消息4月22日

*明报：
--复星医药 董事长陈启宇表示，公司一种治疗精神疾病的中枢神经药品将接受一项现场审查，只要通过最后程序，今年内便可以在加拿大出售，正式“冲出中国”。
*星岛日报：
--周生生 营运总监刘克斌表示，香港零售租金增幅缓和，公司自去年下半年至今店舖续租租金平均上升25-30%。
*苹果日报：
--随着人民币汇率波动性增加，银行界人士预料，至今年底香港离岸人民币市场(CNH)现货汇市每日平均交投量有可能较现水平再增一倍至约80亿美元。
*东方日报：
--港交所 环球市场科联席主管罗力称，旗下伦敦金属交易所(LME)研究在香港推迷你商品合约，以现金结算，合约设计会采较简单的标准月份期货合约，可望最快于2014年下半年或2015年成事。
*文汇报：
--香港财政司司长曾俊华表示，香港需要对国际评级机构调整中国的信用评级提高警觉，又对石油、黄金价格明显下跌表示忧虑，担心经济衰退重临。
--东方电气 及四川成渝高速公路 分别发出公告表示，旗下业务未受四川雅安地震影响。
*大公报：
--世茂房地产 副主席许世坛表示，随着此前以20亿元人民币获得福建泉州石狮市城市综合体地块，预计公司今年福建区域销售额会突破200亿元人民币，占全国销量的三分之一。
--中聚电池 宣布，将以总代价398万元人民币购入100辆电动汽车，另以7,562万元购买额外1,900辆电动车。（完）
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(整理 萧萍；审校 雷美珍/张喜良)