中国金融：一季末商业银行不良贷款率升至0.99%，未来或续升--报载

路透北京4月22日 - 第一财经日报周一报导称，截至一季度末，中国商业银行不良贷款连续六个季度反弹，不良贷款率较年初升0.02个百分点至0.99%；并援引银监会主席尚福林称，未来一段时期不良贷款规模可能还会继续攀升。

数据显示，截至3月末，商业银行不良贷款余额达到5,243亿元人民币，同比增长20.7%，比年初增加339亿元，自2011年第四季度以来，不良贷款余额连续六个季度反弹。

“相比真实暴露的不良贷款，隐匿的风险对银行危害更大。”报导引述尚福林在银监系统内部会议上的话并称，随着经济增速逐步回调，过去高增长所掩盖的问题、矛盾和风险会“水落石出”，未来一段时期不良贷款规模可能还会继续攀升。

他并表示，今年银监会将在去年对中小银行进行贷款分类检查的基础上，进一步扩大现场检查范围，重点检查关注类贷款、欠息贷款、逾期贷款和循环授信，根据检查情况采取整改和处罚措施。

报导援引一位接近中国监管层的知情人士称，2012年新增的不良贷款，仍主要集中在东部沿海；大部分新增不良贷款集中在钢贸、光伏、船舶等行业。尚福林亦称，年初以来，中国多地出现钢贸企业信贷违约风险，加大了风险处置难度。

尚福林表示，银行要严防企业多头融资、过度融资和担保圈风险。对过度授信和多头授信的企业，要推动建立企业授信总额联合管理机制，防止风险放大；对相互拖欠和相互担保严重的企业，要争取地方政府支持，稳妥化解风险。

他并强调，为应对内部绩效考核和外部监管考评，部分银行隐瞒不良的现象比较突出，而对当前的不良贷款形势和问题，银行必须清醒认识。首要任务是提高贷款五级分类准确性和资产质量真实性。