美国个股：谷歌股价有望升破900美元，核心业务稳健提供支撑

路透4月19日 - 分析师周五表示，谷歌 股价有望从当前的不到800美元涨至约900美元，此前谷歌公布的季度获利表现强劲，巩固其最受宠科技股的地位。

至少有五位受访分析师上调了谷歌的12个月目标股价，上调幅度介于50-130美元，目标股价区间为820-925美元。另外三位已将目标股价设在935美元上方的分析师则下调了目标。

一些分析师指出，过去几个季度谷歌业绩的可预见性让他们能更好地对获利和股价趋势做出预测。

有分析师称，谷歌的核心搜索业务表现稳健，亦将帮助公司为其它项目融资，比如Google Glass可佩戴式电脑和高速光纤网络服务等公司拟作为新收入来源的项目。

谷歌股价3月涨至844美元的峰值，但后来受移动广告和摩托罗拉手机业务的不确定性影响，出现下滑。

不过，仍有分析师表示，谷歌股价有望很快触及1,000美元的关口。

谷歌股价周五在Nasdaq市场收高4.4%，报799.87美元。

摩根士丹利分析师称：“谷歌的核心搜索业务未来几年有望以较低的两位数增幅成长，同时实现较高的递增利润。这样一来，公司或许有望投资更新的项目，同时保持稳定的核心营业利润。”

摩根大通分析师仍对谷歌股价持正面看法，因其移动和显示广告业务，名为Enhanced Campaigns的广告投放系统和Google Shopping/Play Store应用将在今年下半年至明年期间推动业务实现强劲的同比增长。

摩根大通维持谷歌目标股价在860美元不变，股票评级为“加码”。

麦格理股票研究将谷歌目标股价从795美元上调至925美元，之前给出最低目标股价的Oppenheimer亦将目标从765美元上调至820美元。

花旗集团和Needham & Company也预测谷歌股价将升破900美元。Piper Jaffray、Evercore Partners和德意志银行原来的目标股价均在935美元上方，目前均已小幅下调。所有这些券商均维持“买入”或相当于买入的评级不变。(完) (编译 白云; 审校 程琳)