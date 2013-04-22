《全球金融分析》日本积极刺激措施恐有扰乱新兴市场之虞

据理柏数据，有日本资金流入的新兴市场债券中，规模占比最高的国家是土耳其、印尼和墨西哥。投资于巴西债券的日本国内基金直到2012年底都有强劲的资金流入表现，但之后三个月却出现资金外流。

日本对侧重于货币的基金、即双层基金(double-decker fund)的兴趣，在自2010年到达高峰下滑后开始复苏。理柏日本的数据显示，这类基金第一季的资金流入规模增至近7,760亿日圆(79.1亿美元)，为2011年第三季以来的最高流入规模。其中关注巴西雷亚尔和土耳其里拉表现的基金吸引力最大。

**潜在阻力**

不过，渴望增持新兴市场敞口的全球投资者必须谨慎行事。资金过多流入可能在一些新兴市场引发通胀和动荡，他们的政府会在既有措施的基础上，再祭出资本管制和外汇干预作为回击。

过去五年，拉美吸引了4,000亿美元外国投资进入金融市场，而本币升值过度会损及本地出口商。

日本央行总裁黑田东彦周四表示，没有看到“新兴国家出现”资产价格泡沫的迹象，但称刺激措施“可能会通过资本流入等途径影响新兴经济体。”

理柏的数据显示，2010年涌入巴西，推动雷亚尔连续触及高点的资金洪流中，约有约260亿美元来自日本专注于货币的投信基金。当时他们是被高达12.5%的巴西利率所吸引。

但巴西利率自那以后连连下滑，但周三从7.25%上调到了7.5%，因巴西试图遏制通胀。据理柏数据，流入关注雷亚尔的日本基金的资金第一季增至29.3亿美元，为2011年第三季以来的最大季度流入规模。

新一波资金流入浪潮也可能考验决心变革的墨西哥政府对实现利率自由浮动的承诺，不过有些人指出，墨西哥利率相对较低，流入该国的资金规模应该不会有巴西那么大。

“相较巴西当局经历的噩梦，墨西哥当局会睡得安稳些，”纽约野村证券分析师Yujiro Goto称。(完) (译文审校 李爽/白云)