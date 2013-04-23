《中国债券市场每日交易备忘》--4月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部400亿元人民币六个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标 国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值为3.29% 国开行至多60亿元三年期固息增发债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值为3.81% 国开行至多60亿元五年期固息增发债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值为4.01% 国开行至多60亿元七年期固息增发债上午9:30-11:10招标，收益率预测均值为4.13% 国开行至多60亿元10年期固息增发债上午9:30-11:10招标，收益率预测均值为4.20% 横店集团控股19亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和光大银行主承 广州地铁总公司25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和平安银行主承 中国建材国际工程集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，南京银行主承 中材水泥3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 大连装备制造6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承 江阴澄星实业集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 西子电梯集团1.3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和招商银行主承 湖南五强产业集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 太钢不锈 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承 华阳经贸集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，平安银行主承 杭州萧山水务集团4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，广发银行主承 中石油集团200亿元六年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和交通银行主承 横店控股集团15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和民生银行主承 临沂矿业集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承 中国水务投资4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信证券和交通银行主承 江阴澄星实业集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 广东粤海控股10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信银行主承 江西水利投资集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行和中国银行主承 天津市武清区国资经营公司20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行和国开行主承 四川省中小企业3.2亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA)，浦发银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 华润股份公司15亿元六个月期超短期融资券011347002，票面利率3.65% 中国北车 20亿元九个月期超短融011328002，票面利率3.75% 内蒙古满世煤炭集团5亿元一年期短融041362015，票面利率4.43% 华工科技 4亿元一年期短融041356006，票面利率4.43% 厦门建发集团10亿元一年期短融041361017，票面利率4.20% 贵州安大航空锻造公司2亿元一年期短融041352015，票面利率4.70% 深圳投资控股20亿元一年期短融041354026，票面利率3.99% 云南白药控股10亿元一年期短融041360021，票面利率4.23% 西王集团10亿元一年期短融041352016，票面利率4.43% 盛运股份 2亿元一年期短融041360022，票面利率5.03% 华谊兄弟 3亿元一年期短融041358038，票面利率4.83% 江苏凤凰出版传媒集团20亿元五年期中票1382192，票面利率4.98% 南京港集团2亿元五年期中票1382191，票面利率5.55% 哈尔滨物业供热集团3亿元三年期中票1382194，票面利率5.77% 韩泰轮胎3亿元三年期中票1382193，票面利率5.01% ============================================================================ 三、缴款： 广西水利电业集团6亿元五年期固息债1380164，票面利率5.88% 广西水利电业集团4亿元七年期固息债1380165，票面利率6.25% 武汉新港建设投资8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380167，票面利率5.89% 邯郸交通建设10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1380168，票面利率5.70% 云南中小企业4亿元六年期固息集合债1380169，票面利率7.60% -常熟发展投资10亿元七年期固息债1380172，票面利率5.80% 华泰证券 30亿元三个月期短融 北京海淀区国资经营中心16亿元一年期短融 长江三峡集团50亿元一年期短融 中国联合水泥集团10亿元一年期短融 中天建设集团6亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中化股份19亿元五年期中票0882003到期兑付，票面利率5.50% 中国核工业集团18亿元五年期中票0882006到期兑付，票面利率5.50% 铁道部150亿元五年期中票0882008到期兑付，票面利率5.28% 中国人民银行900亿元三年期央行票据1001032到期兑付，票面利率2.74% 金川集团10亿元三年期中票1082080到期兑付，票面利率3.87% 金川集团7亿元三年期中票1082081到期兑付，票面利率3.87% 国开行266.40亿元一年期固息债120218到期兑付，票面利率3.45% 神华集团70亿元九个月期超短期融资券011222002到期兑付，票面利率3.25% 南方航空集团公司18亿元九个月期超短融011227001到期兑付，票面利率3.50% 中国北车 20亿元九个月期超短融011228001到期兑付，票面利率3.50% 五矿集团20亿元六个月期超短融011233004到期兑付，票面利率4.05% 中百集团 5亿元一年期短融041258019到期兑付，票面利率5.22% 晶科能源 公司3亿元一年期短融041260021到期兑付，票面利率6.30% 财政部160亿元20年期固息国债010011付息，票面利率3.85% 财政部240亿元30年期固息国债080020付息，票面利率3.91% 国开行233.9亿元10年期固息债080208付息，票面利率4.80% 五凌电力公司10亿元10年期固息债098059付息，票面利率4.60% 山西煤炭运销集团10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082078付息，基本利差1.83% 冀中能源集团10亿元五年期中票1082079付息，票面利率4.93% 财政部280亿元20年期固息国债120006付息，票面利率4.03% 国开行300亿元三年期固息债120219付息，票面利率3.93% 国开行310亿元五年期固息债120220付息，票面利率4.11% 国开行310亿元七年期固息债120221付息，票面利率4.32% 国开行320亿元10年期固息债120222付息，票面利率4.44% 合肥鑫城国资公司12亿元七年期固息债1280117付息，票面利率7.88% 凉山国投发展5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280118付息，票面利率7.58% 中国机械集团11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280119付息，票面利率4.93% 光明食品集团20亿元三年期中票1282111付息，票面利率5.26% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国家外汇管理局最新数据显示，受国际国内经济进入深度转型阶段影响，截至2012年末，中国对外金 融资产负债增幅均有所放缓；其中，对外金融资产结构有所优化，负债结构则基本稳定。 --中国央行公布3月份新增外汇占款高达2,363亿元人民币，一季度月均增量超4,000亿元，凸显资本流入压 力沉重。不过随着中国经济增长弱于预期、监管层加大资本管制力度等因素，后期资本流入规模料自高位下降 。 汇丰今日公布4月汇丰制造业PMI初值 (3月终终值为51.6) 国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月为17.2%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/边竞)