台湾汇市：台币早盘微幅走升，韩元随日圆走弱压抑台币升幅

路透台北4月22日 - 台币兑美元 周一早盘微幅走升。交易员认为，早盘多空消息交错难以解读，台股续涨支撑台币盘初续扬，不过韩元随日圆走贬略压抑台币升幅，目前市场对台币方向尚未定调，盘初交投略显清淡，料今日主交投区暂看在29.800-29.850。
汇银人士指出，短线日圆趋贬的走势暂没有改变，所以对日圆兑美元 再度向100元靠拢并不感到意外，亚币盘初表现也是升贬互见，而韩元早盘尾随日圆走弱，令市场对台币续扬力道的信心稍有动摇，早盘交投偏向淡静。
台币早盘实际成交区间较上日偏升，集中交投区间落在29.816-29.832，上日在29.840-29.862间；上日央行作价收于29.840。
交易员观察市场最新动态：
* 韩元 早盘随日圆走弱
* 台股 早盘续涨企图叩关8,000点大关，台积电盘初续走高
* 早盘外资交易方向并不明显，出口商略倾向观望
* 早盘交易偏淡静，开盘50分钟成交约0.57亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.800-29.850
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(记者 詹静宜; 审校 林高丽)