台湾债市：五年券殖利率盘初因股市扬升连两日走高，小幅突破季线支撑

路透台北4月22日 - 台湾五年期公债102/2期殖利率周一连续两日弹升。台股 早盘延续上周的强势，向上走升，迫使台债短多稍有松动，殖利率向上寻求支撑。
交易员表示，美债殖利率小跌，且盘初台股扬升并有望挑战8,000点的整数关卡，令台债持券信心略有松动。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 继上日五年券和10年券各升破0.9350%和1.2410%的五日均线之后，五年期公债季线0.94%、10年期公债季线1.243%的水位，周一早盘也已站上。
* 十年期公债殖利率升近1.26%，盘中可见接手买盘，观察投资盘的需求。
* 目前各方看台股 扬升，主因台积电 周一续强，除了先看8,000点的整数关卡能否站上之外，后续观察点也需视3月11日盘中高点8,089点能否突破。
以下为最新相关报导链接：
*美国公债价格周五小跌，此前两日上涨令收益率接近四个月低点，投资人转投股市。许多投资人关注对波士顿爆炸案嫌犯的追捕。
*《一周经济焦点》欧元区经济仍在黑暗中徘徊，美国增长前景亦有疑问
*《综述》G20推动撙节立场略有软化，拒绝设立硬性减债目标
*中国经济：首季增长处合理区间，坚持积极财政及稳健货币政策--央行行长
以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/2 为0.92%-0.94%。
本地时间10:16最新报价：
* 102/2殖利率升0.8基点，报0.9440%。(完)
(记者 高洁如; 审校 黄凯)