路透专访：SMBC日兴证券押注股市持续走升，计画五年来首次增设分支

路透东京4月22日 - 日本第三大券商SMBC日兴证券社长久保哲也表示，SMBC日兴证券押注新首相的经济政策将进一步提振股市，因此将在未来三年内将国内零售分支网络扩增逾20%。

久保哲也本月甫接任SMBC日兴证券社长，他表示，希望增设25个新分支，作为2016年前将零售客户资产增加三分之一至30兆(万亿)日圆(3,020亿美元)的努力之一。

SMBC日兴证券隶属于三井住友金融集团 ，目前拥有109家分支，且五年来尚未增设新分支。其策略大幅调整，可能也意味着日本前两大券商野村控股 和大和证券 面临的竞争加剧。野村和大和分别有约180家和120家分支。

59岁的久保哲也称，经过前东家花旗集团 多年来严控成本，有需要就零售网络进行投资。花旗集团在2009年将当时的日兴Cordial卖给三井住友金融集团。

“日兴在散户市场这一块相当强势，但过去几年来一直没有投资分支和员工，”曾任三井住友金融集团财务长的久保哲也上周接受路透专访时称。这篇专访在周一发布。

“要在长期成为赢家，就需要增加员工数，”久保哲也称。本月稍早，该公司宣布三年业务计画，将把整体员工数增加600人，至8,600人。

久保哲也称，他有信心日本首相安倍晋三采取的果敢财政和货币举措将会持续推高股价。安倍的采行的措施旨在协助经济脱离通缩。

他表示，若是日经指数 在2013年底前升至16,000点，他也不会觉得意外。以周五收盘水准13,316.48点计算，升至16,000点相当于上涨20%，而在11月中传出安倍晋三可能担任首相的消息以来，日经指数已经上涨约50%。