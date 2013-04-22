台湾债市：RP利率持平，部分资金似流向股市惟银行宽裕

路透台北4月22日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周一持平。受近日股市上扬带动，有部分投信与个人户解券，惟银行端资金相当充裕，很快就能完成调度，令利率得以维持在近期水准不变。
交易人士认为，本周央行存单到期量超过2兆台币，预料明日标售的91天期国库券利率将偏低，可望带动短率进一步下调。不过央行应不至于让隔拆利率跌破0.385%低点，由此观察RP利率或有进一步走低机会，但空间有限。
“今天有三、四位个人户解了6,000-7,000万(台币)，但银行很好调钱。”一大型证券商调度人士说。
一大型票券商交易员则称，银行买券需求强烈，不过还是没多少新券可作。
继上周五创下逾六个月最大单日涨幅后，今日台湾股市持续上扬，大盘加权股价指数 试图挑战8,000点大关。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，少数成交在0.75-0.76%。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.63%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.7%。
本周交割紧缩因子包括周三(24日)交割91天期国库券300亿台币及交割国泰金 旗下国泰世华银行金融债100亿台币、周四(25日)交割台湾大 公司债58亿台币、周五(26日)交割20年期公债102/3R金额达300亿台币。(完)
(记者 董永年; 审校 杨淑祯)